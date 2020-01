Lunedì 20 gennaio, avrà inizio una nuova settimana di programmazione della soap Il Segreto, nella quale i fan potranno constatare la felicità di Elsa ed Isaac dopo essere finalmente diventati marito e moglie. I due avranno celebrato le nozze nella piazza di Puente Viejo e, per l'occasione, saranno intervenuti molti paesani che, per un attimo, avranno dimenticato le preoccupazioni legate al bacino idrico. L'arrivo a Puente Viejo del sottosegretario Garcia Morales, infatti, avrà sconvolto tutti gli abitanti, i quali avranno appreso dal politico che il paese verrà ben presto sommerso dalle acque.

Carmelo non si arrenderà all'idea di veder scomparire Puente Viejo e cercherà una soluzione. Anche Francisca e Raimundo, a modo loro, cercheranno di risolvere la delicata vicenda.

Anticipazioni del 20 gennaio: Elsa e Isaac sposi nella piazza di Puente Viejo

Finalmente una buona notizia per due dei protagonisti più amati della soap iberica, Elsa e Isaac, infatti, saranno riusciti a coronare il loro sogno d'amore, pronunciando il fatidico sì di fronte a don Berengario e agli abitanti di Puente Viejo, proprio nel bel mezzo della piazza del paese.

Una cerimonia commovente, che darà modo ai compaesani, non solo di essere partecipi della felicità della coppia, ma anche di dimenticare, pur solo per un momento, le preoccupazioni legate all'inaugurazione della nuova diga. Per Puente Viejo infatti, si prospetta una vera e propria tragedia, visto che potrebbe essere distrutto dalle acque rilasciate dal bacino idrico.

Carmelo affronta Garcia Morales per salvare Puente Viejo

Le parole del sottosegretario Garcia Morales, giunto a Puente Viejo per annunciare l'imminente scomparsa del paesino iberico, avrà gettato tutti nel panico. In molti non sapranno dove andare e saranno terrorizzati all'idea di perdere tutto. Sarà Carmelo a prendere in mano la situazione, cercando di trovare una soluzione. Il Leal sembrerà uno dei pochi ad essere ottimista, mentre la maggior parte dei paesani sarà sempre più in preda allo sconforto.

Carmelo avrà un duro confronto con il sottosegretario, nel frattempo donna Francisca deciderà di occuparsi della vicenda a modo suo. Carmelo e Severo, inoltre, avranno la sensazione che Garcia Morales stia agendo per un tornaconto personale. Fernando, intanto, chiederà a Maria di ridurre le sedute di terapia, ma la Castaneda si opporrà nonostante i dolori.

In attesa di scoprire se Carmelo, Francisca e Severo riusciranno ad impedire la distruzione di Puente Viejo, ricordiamo che la soap iberica va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 16:30 circa su Canale 5, ad esclusione del sabato.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda.