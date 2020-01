Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà concesso ampio spazio alla vicenda che vede coinvolti Serena e Filippo. Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan della coppia, poiché il loro rapporto peggiorerà irrimediabilmente e la rottura sembrerà ormai inevitabile.

Filippo, ormai disperato e roso dalla gelosia, prenderà una decisione disastrosa che lo allontanerà ancora di più dalla moglie. Nel frattempo, Serena incontrerà di nuovo Leonardo, e tutto ciò non farà altro che acuire ulteriormente la sua crisi coniugale.

Filippo fa una sorpresa a Serena

Negli episodi di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, si continuerà ad assistere all'inesorabile declino verso la disperazione di Filippo (Michelangelo Tommaso). L'uomo, devastato all'idea di poter perdere le due persone più importanti della sua vita, inizierà a commettere alcuni errori che finiranno per peggiorare una situazione già di per sé molto critica.

Filippo, nella speranza di riuscire a sistemare tutto, proverà a fare una sorpresa a Irene (Greta Putaturo) e Serena (Miriam Candurro) ma purtroppo la sua iniziativa non andrà esattamente come aveva previsto.

Al momento le anticipazioni non riportano cosa farà di preciso, ovvero se proverà a raggiungerle o se farà qualcosa di meno estremo, ma comunque è chiaro che il suo gesto non verrà affatto apprezzato dalla moglie.

La tremenda gelosia di Filippo

Serena si troverà in seria difficoltà dinanzi alle continue esternazioni di gelosia da parte di Filippo e si sentirà sempre più esasperata dal comportamento del marito.

Questi, tormentato dai demoni della gelosia, arriverà a prendere una decisione che risulterà letteralmente disastrosa, giacché finirà per destabilizzare ancora di più il rapporto. L'uomo, dunque, sarà allo sbando e incapace di fare anche le cose più semplici.

Torna Leonardo

Nei prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole ci sarà il ritorno del personaggio di Leonardo Arena (Erik Tonelli) che contribuirà a minare la già labile relazione tra Serena e il marito.

Nonostante l'acuirsi della crisi coniugale, Filippo continuerà ad essere convinto di poterne uscire, ma al contempo dovrà fare anche i conti con la presenza del pericoloso rivale.

Leonardo, resosi conto dei problemi di Filippo e Serena, si insinuerà nella vita della donna e le farà un'improvvisa e bizzarra proposta che metterà seriamente a rischio la sua armonia familiare con Irene.