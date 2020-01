C'è Posta per te torna nuovamente in onda stasera 18 gennaio su Canale 5 con il secondo appuntamento in cui, secondo le anticipazioni in rete, arriverà in studio Can Yaman, l'attore turco diventato famoso anche in Italia la scorsa estate grazie al suo ruolo in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Dopo gli ottimi ascolti registrati lo scorso sabato, la popolare trasmissione di Canale 5 continuerà a puntare sulle grandi partecipazioni. Dopo aver ospitato la star di Hollywood Johnny Depp, Maria De Filippi accoglierà questa sera in studio il giovane Can che, interpretando l'affascinante Ferit Aslan, ha collezionato milioni di fan che continuano a seguirlo sui social, in attesa che arrivi qualche nuova serie interpretata dall'attore.

La seconda puntata verrà trasmessa a partire dalle 21:25 circa e vedrà anche l'intervento in studio di Mara Venier che torna ospite da Maria De Filippi dopo l'esperienza vissuta a 'Tu si que vales' dal 2014 al 2017.

Maria De Filippi ospita Can Yaman a C'è Posta per te

La scorsa settimana i telespettatori - ma soprattutto le telespettatrici - aspettavano di vedere Can Yaman ospite di C'è Posta per te nella prima puntata della stagione ma non è stato così. Finalmente sulle pagine ufficiali dei social è stato confermata la presenza dell'attore questa sera 18 gennaio.

In un breve video postato sui profili del popolare people show si vede l'entrata in studio di Can, invitato da Maria De Filippi per fare una sorpresa ad una fan. L'arrivo dell'attore in trasmissione è stato registrato mesi fa quando l'interprete di Ferit è venuto in Italia ed è stato letteralmente travolto dalle fan. Stando alle anticipazioni diffuse sul web, Yaman sarà accolto calorosamente dal pubblico presente in studio - quasi tutto femminile - e mostrerà un look piuttosto 'selvaggio', lo stesso sfoggiato nel ruolo interpretato nella fiction Erkenci Kus.

Il giovane attore si mostrerà con i capelli lunghi e la barba e indosserà una camicia bianca.

C'è Posta per te in streaming su Witty Tv: nella seconda puntata ospite Can Yaman

I telespettatori impossibilitati a seguire la puntata in onda questa sera potranno recuperarne la visione collegandosi al sito ufficiale di Witty Tv e accedendo alla sezione dedicata alla celebre trasmissione di Maria De Filippi. La puntata di C'è Posta per te viene pubblicata ogni settimana dopo la messa in onda per permettere agli utenti di vederla anche in streaming on demand.