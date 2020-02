Stasera su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione del serale di Amici. Il talent show della scuola dei talenti è giunta alla fase del serale con 10 alunni ammessi a questa fase, ma quest'anno il format del programma è stato rivisto e, contrariamente agli altri anni, non ci saranno più le squadre bianche e blu, non ci saranno i coach e già stasera, in diretta, due allievi dovranno abbandonare la scuola.

Anticipazioni prima puntata del serale: Emma e J-Ax ospiti e novità del programma

Gli allievi ammessi al serale che si sfideranno in un tutti contro tutti sono, per i cantanti, Francesco Bertoli, Nyv, Giulia Molino, Gaia Gozzi, Jacopo Ottonello e Martina Beltrami, mentre per i ballerini Talisa Ravagnani, Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru Dumitru.

Quest'anno l'edizione serale di Amici sarà composta da sei puntate dedicate al talento dei ragazzi, mentre tre puntate saranno invece dedicate ad ex allievi della scuola che dovranno esibirsi. Il vincitore della 19esima edizione di Amici sarà annunciato al termine delle sei puntate, le altre tre rimanenti, volute da Mediaset, saranno una ''festa'' per gli ex allievi di Amici, che avranno l'onore di esibirsi sul palco dove sono stati lanciati. Alcuni concorrenti di ''Amici all stars'' sono Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Vincenzo e Sebastian; a questa gara parteciperà anche il vincitore della sesta edizione e la sfida sarà giudicata da Al Bano e Romina.

In ogni puntata ci sarà tema per le vicende che stanno colpendo il nostro paese, tanto che tra gli ospiti della prima puntata ci sarà un portavoce delle Sardine.

Non mancheranno i momenti divertenti però: infatti ogni serata ci sarà il momento dedicato ad Amici Prof, dove i professori dovranno esibirsi con gli ospiti della puntata, prova che sarà giudicata dalla coppia più famosa della musica italiana, Al Bano e Romina Power.

Questa sera gli ospiti saranno Luciana Litizzetto, che intratterrà il pubblico con la sua comicità, a seguire gli allievi del serale potranno duettare con artisti del calibro di Ghali, reduce dall'uscita del suo nuovo album DNA, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, J-Ax e Ermal Meta.

Ad Amici 2020 ci sarà una nuova giuria, composta da Loredana Bertè, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada, Tommaso Paradiso, che commenterà ma senza votare, Luciana Cannito e Beppe Vessicchio.

A votare sarà il pubblico da casa attraverso il televoto, essendo tutte le puntate in diretta.

Serale Amici 19, scoppia la passione tra due allievi

Da pochi giorni gli allievi di Amici hanno fatto il loro ingresso all'interno delle casette. Non essendo più divisi in squadre bianche e squadre blu sono tutti sotto lo stesso tetto: questo può creare problemi ma anche può portare le persone ad avvicinarsi. Talisa infatti, ferma per un periodo a causa di un infortunio, pare si sarebbe innamorata del suo compagno di scuola Javier. Il sentimento è stato confessato dalla stessa ragazza, parlando con la sua amica Gaia.

I due a quanto pare da parecchi giorni vivono a distanza ravvicinata e proprio ieri il profilo social di Amici ha pubblicato un video dove Javier, fidanzato all'esterno della trasmissione, pare abbia baciato Talisa. Non sappiamo ancora se tra i due ci sia stato un semplice momento di debolezza o stia nascendo qualcosa in più