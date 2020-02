Nelle ultime puntate di Un posto al sole, l'attenzione si è decisamente spostata sulla nuova coppia formata da Leonardo e Serena, i due si stanno avvicinando sempre di più e nei prossimi episodi ci saranno degli importanti sviluppi per i loro personaggi, nel frattempo Filippo, seppur sospettoso, rimane ancora all'oscuro di tutto.

Presto ci saranno interessanti novità proprio per quest'ultimo dal momento che nella sua vita entrerà un nuovo personaggio femminile, Cristiana, che avrà il volto dell'affascinante attrice e modella Debora Franchi.

La donna avrà modo di lavorare a stretto contatto con Filippo, il tutto mentre la relazione tra l'uomo e Serena si sfascerà.

Arriva Cristiana

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si è rivolto a Filippo (Michelangelo Tommaso) facendo un'affermazione che è passata molto in sordina rispetto alle altre vicende. Ferri ha posto l'attenzione sull'esigenza di trovare un nuovo skipper di fiducia che sostituisca Leonardo (Erik Tonelli) per la loro attività di chartering.

Risulta fin troppo evidente per quale motivo non possa essere riproposto il lavoro a quest'ultimo, ma nessuno avrebbe mai immaginato che tale questione assumesse una forte rilevanza all'interno di questa storyline.

In ogni caso tale problema verrà risolto e nei prossimi episodi di Un posto al sole, Filippo deciderà di assumere Cristiana (Debora Franchi). Non è chiaro se l'uomo prenderà questa decisione in base ad un colloquio, se la donna gli venga consigliata o se magari sia fosse già una sua vecchia conoscenza, in ogni caso Sartori resterà molto colpito e deciderà di affidarsi a lei, per questo delicato compito.

Nuove coppie

I prossimi episodi di Un posto al sole, saranno cruciali per Filippo e Serena e purtroppo sanciranno la fine del loro rapporto. Mentre i due gestiranno tale separazione, arrivando a chiedere persino la consulenza di Niko (Luca Turco), sullo sfondo si potrà assistere all'intesa sempre più crescente tra la Cirillo e Leonardo. Quest'ultimo diventerà un punto di riferimento per la donna e le consiglierà come muoversi in questa crisi ma, in un certo senso, Filippo non resterà di certo a guardare.

Sartori avrà modo di rivedere Cristiana e la sensazione è quella che tra i due possa nascere qualcosa che vada al di là del rapporto meramente lavorativo. Al momento non ci sono particolari indicazioni che portino a pensare che possa esserci una storia d'amore tra i due, ma questa resta una possibilità.

L'idea è che Cristiana, oltre ad essere molto avvenente, sia un personaggio esuberante che andrebbe a compensare la rigidità e la cupezza che in questo periodo stanno contraddistinguendo il personaggio di Filippo Sartori.

La carriera di Debora Franchi

L'avvenente attrice e modella nata a Pordenone, ha partecipato alla serie The comedians al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano e alla web serie Murder inc.

Debora Franchi è stata inoltre la testimonial di diversi spot per celebri brand, tra i quali vanno sicuramente menzionati: Tuborg, Nescafe, Breil, Maserati, Peg Perego e Peugeot. In particolare in quest'ultimo spot, divenuto molto popolare in tv, recitava al fianco dell'attore Stefano Accorsi. Al suo curriculum si aggiunge quindi da ora la soap opera Un posto al sole e, a quanto pare, la sua non sarà solo una semplice "comparsata". In ogni caso bisognerà attendere qualche giorno per conoscere maggiori dettagli sul suo personaggio e sull'influenza che la donna avrà sulla vita di Filippo.