Continua l'appuntamento settimanale con gli episodi di "Una vita", la soap opera spagnola trasmessa tutti i giorni su Canale 5 e ambientata nell'immaginaria Acacias. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda la prima settimana di marzo, vale a dire da domenica 1 a venerdì 6, sono ricche di colpi di scena che, come sempre, intratterranno i fedelissimi fan della soap. Fra questi, il tentativo di Samuel di fuggire da Acacias, la visita in carcere di padre Telmo a Ursula, la morte di Trini dopo avere dato alla luce una bambina e il piano del Martinez e della Alvarado.

Trini da alla luce Milagros

Padre Telmo va a trovare Ursula in carcere. Il sacerdote rivela alla donna che la sera del delitto nei pressi del villaggio c'era un mendicante che avrebbe potuto assistere all'omicidio di Guillermo. Intanto ad Acacias arriva Salvador Borras, il quale dichiara di essere il procuratore sportivo di Tito. Soltanonto dopo avere consultato Felipe, Inigo ha la certezza che l'accordo fra il sospettato e Tito è valido. Trini, dopo diverse complicazioni, da alla luce con parto cesareo Milagros, una bellissima bambina.

Telmo dice a Lucia di avere pazienza e di aspettare prima di ufficializzare il loro amore, almeno fino a quando Ursula non uscirà dalla prigione. A causa delle pressioni di Batan, l'Alday organizza la sua fuga dal villaggio, ma l'aguzzino glielo impedisce e continua ad intimidirlo. Mentre il barbone, unico testimone dell'omicidio del frate, viene ritrovato senza vita, le condizioni di salute della Crespo si aggravano a causa della gestosi e il dottore le prescrive una medicina salvavita da assumere ogni qualvolta avverte una crisi.

Trini muore a causa di una crisi respiratoria

Credendo sia stato l'organizzatore dell'uccisione del mendicante, il Martinez inveisce contro il priore Espineira. Intanto Ursula è scoraggiata, in quanto crede di non essere assolta e, dunque, di rimanere in prigione. Agustina rivela a Fabiana di conoscere il viso dell'assassino di frate Guillermo. A causa di alcuni impegni di lavoro, Ramon, per non lasciare sola Trini, chiede a Celia di tenerle compagnia e prendersi cura di lei, ma ad un certo punto la donna ha una nuova crisi respiratoria e muore.

La notizia sconvolge gli abitanti del villaggio e Celia è molto preoccupata per la salute della neonata. Ramon è distrutto ed è incapace di reagire al lutto. La Alvarado e il Martinez invece organizzano un piano per avere da Agustina delle preziose informazioni grazie alle quali Ursula potrà finalmente essere scagionata.

"Una vita" va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Beautiful a partire dalle ore 14:10. Le repliche della soap opera possono essere riviste in qualunque momento in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata.