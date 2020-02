Il Gossip che è circolato nei giorni scorsi in rete ha trovato conferma nelle parole degli addetti ai lavori: il serale di Amici 19 comincerà venerdì 28 febbraio. Nonostante sia stata resa nota la data d'inizio del programma condotto da Maria De Filippi, ci sono ancora molte cose che non si conoscono a riguardo: i nomi dei direttori artisti, la suddivisione completa degli allievi nelle squadre, se le puntate saranno in diretta oppure registrate e come si svolgerà la gara tra "Bianchi" e "Blu".

Amici 19 cambia giorno: il serale in onda di venerdì sera

Alcuni siti d'informazione l'avevano anticipato nei giorni scorsi: il serale di Amici 19 non sarà trasmesso più di sabato sera come richiesto espressamente da Maria De Filippi. Sui profili social del talent-show, infatti, ieri è stata ufficializzata la data in cui andrà in onda la prima puntata della trasmissione di Canale 5: venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 21:30 circa.

Il format Mediaset, dunque, cambia giorno anche per provare a riconquistare il pubblico giovane che negli anni scorsi si è un po' allontanato a causa della collocazione in una serata solitamente dedicata alle uscite, ovvero quella del fine settimana.

Non è ancora chiaro se il serale resterà di venerdì fino alla finale oppure se tornerà al sabato in corsa, ovvero dopo la conclusione dell'edizione di "C'è posta per te" attualmente in onda.

Inizialmente, comunque, il talent giunto alla sua diciannovesima annata si sfiderà con "La Corrida", che torna dal 21 febbraio a fare compagnia al pubblico di Rai 1 con la solita conduzione di Carlo Conti.

Silenzio assoluto sui coach del serale di Amici 19

Se la data di messa in onda della prima puntata del serale è stata svelata, ancora si sa poco o nulla sul cast che Maria De Filippi ha messo su per il ritorno in prime time di Amici. La presentatrice, infatti, non ha ancora fatto alcun accenno al meccanismo di quest'anno e ai personaggi che guideranno le squadre fino alla finalissima.

Sembra scontato ipotizzare che i "Bianchi" e i "Blu" saranno capitanati da due direttori artistici, ma per ora non è stato fatto alcun nome per questo ruolo, né dai siti di informazione, né dalla padrona di casa.

Chi prenderà il posto che un anno fa è stato occupato da Ricky Martin e Vittorio Grigolo? Il mistero sui nuovi coach è ancora difficile da risolvere, anche perché non è stato dato alcun indizio sull'identità dei personaggi che da fine febbraio aiuteranno i dieci allievi con la maglia verde a dimostrare al pubblico tutto il loro talento nel canto o nel ballo.

Ancora tre maglie verdi da assegnare prima del serale di Amici 19

Sebbene manchino meno di due settimane alla prima puntata del serale di Amici 19, ci sono ancora tante cose da svelare soprattutto sul cast: non si conoscono, per esempio, i nomi di tutti e dieci gli allievi che parteciperanno alla serata d'esordio di venerdì 28 febbraio.

Per il momento, infatti, sono soltanto sette i talenti che hanno conquistato l'ambita maglia verde nel corso degli ultimi speciali del sabato e sono: i cantanti Giulia, Gaia, Nyv e i ballerini Valentin, Javier, Nikolai e Talisa.

I ragazzi che si contendono gli ultimi tre posti disponibili per la fase successiva del talent-show di Canale 5, invece, sono: i cantanti Jacopo, Stefano, Martina, Francesco e il ballerino Matteo.

La danzatrice classica Karina, invece, si vocifera che sia stata eliminata in una puntata registrata a porta chiuse subito dopo lo speciale del 15 febbraio: la giovane non avrebbe superato l'esame davanti alla commissione e sarebbe stata costretta a rinunciare al sogno del serale a sole due settimane dal suo inizio.