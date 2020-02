Il giorno prima dell'inizio del serale ad Amici 19 impazza un inaspettato Gossip: due allievi si sono avvicinati "pericolosamente" in questi giorni di convivenza in casetta. Tra i ballerini Javier e Talisa, infatti, sono scattati vari baci (uno passionale sul divano di notte), ma c'è più di qualcuno che storce il naso: il ragazzo, infatti, stando alle indiscrezioni trapelate risulterebbe ancora ufficialmente fidanzato con una persona esterna al talent-show.

Javier e Talisa: 'attrazione fatale' nella casetta di Amici 19

Sembra esserci del tenero tra due protagonisti di Amici 19: nel corso del daytime che è stato trasmesso su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, Javier e Talisa non hanno nascosto la forte attrazione che c'è tra loro. Nei vari momenti che sono stati mostrati in tv, i due ragazzi si sono scambiati delle dolci ma timide effusioni, frenati soprattutto dalla presenza fissa delle telecamere nella casetta in cui vivono.

La ballerina, confidandosi con alcune amiche, ha ammesso: "Convivere con lui è la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma io sono cotta". "Si vede, siete carini", ha ribattuto Gaia. I danzatori si sono baciati sia in palestra che su un divano mentre uno dei loro compagni dormiva affianco, ma c'è qualcosa di strano in questo rapporto che sta facendo già molto discutere.

I dubbi sulla storia d'amore di Javier fuori da Amici 19

"Uffa, ma tu sei fidanzato", ha detto Talisa a Javier dopo averlo baciato in palestra. "No, non lo sono più. Ci siamo lasciati", ha risposto il ballerino di Amici 19 lasciando la compagna d'avventura senza parole. Stando a quello che sostiene il ragazzo, la relazione che aveva con una persona esterna al talent-show sarebbe terminata poco prima che lui entrasse nella casetta in previsione dell'inizio del serale.

Alcuni allievi del cast, però, sono piuttosto scettici circa questo racconto: Martina, in particolare, ha suggerito a Talisa di non credere al collega. La stessa Talisa ha detto che la notte prima di essere "reclusi" lui è stato al telefono con quella che oggi etichetta come la sua ex. "È un bugiardo", ha tuonato Martina all'indirizzo di Javier.

Il serale di Amici 19 pronto a debuttare con tante sorprese

La liaison tra Talisa e Javier arriva a poco più di 24 ore dall'inizio del serale di Amici 19: domani, venerdì 28 febbraio, andrà in onda la prima puntata del talent-show condotto da Maria De Filippi.

Le sorprese che gli autori hanno preparato per stupire il pubblico sono tantissime: gli allievi in gara saranno tutti contro tutti e già alla sesta puntata sarà decretato il vincitore di questa edizione.

Dal settimo appuntamento in poi, infatti, i telespettatori assisteranno ad "Amici All Star", un format nuovo incentrato sulla competizione sana tra ex talenti della scuola e artisti che hanno fatto carriera come Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Michele Bravi e i ballerini Sebastian e Vincenzo. La serata d'esordio, che sarà rigorosamente in diretta, prevede una doppia eliminazione: due dei dieci talentuosi ragazzi che sono approdati al serale domani sera dovranno già rinunciare al loro sogno.

I cantanti, inoltre, avranno la possibilità di duettare con sei grandi artisti: J-Ax con Martina, Elisa con Nyv, Emma Marrone con Gaia (gli abbinamenti tra gli allievi ed Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Ghali non sono ancora stati svelati). A commentare e votare le esibizioni saranno sia i professori che tre giurati di qualità: Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada. Tommaso Paradiso, invece, sarà una specie di consigliere che non assegnerà voti.