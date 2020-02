Le anticipazioni della nota telenovela Tempesta d’amore ambientata a Vagen in Germania riguardano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, Denise interpretata dall'attrice Helen Barke, riuscirà finalmente a parlare con Christoph (Dieter Bach). In seguito, Henry e Jessica vivranno un momento assai passionale. Poi Annabelle approfitterà della procura di Christoph per richiedere il trasferimento di somma ingente di denaro.

Tempesta d'amore: Denise comunica con Christoph

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 2 al 6 marzo, Denise riuscirà a comunicare con suo padre Christoph attraverso un biglietto, l'uomo confesserà che Annabelle è estremamente pericolosa ed ha tentato di ucciderlo. Poi si scoprirà che Annabelle ha falsificato il test del Dna per nascondere il fatto di non essere la figlia biologica di Christoph. Successivamente Henry, con l'aiuto di Hildegard, dimostrerà a Jessica i suoi veri sentimenti.

Più tardi i due giovani resteranno soli e si scambieranno un bacio appassionato.

Spoiler Tempesta d'amore: Christoph si aggrava

Annabelle avrà parecchi problemi al Fürstenhof e deciderà di fuggire. La donna sarà ancora in possesso della procura di Christoph, così deciderà di compiere un folle gesto: chiederà alla banca di trasferire 10 milioni di euro su un suo conto presso le Isole Cayman. Nel frattempo, Denise inizierà a sospettare che Annabelle stia progettando qualcosa di strano e la controllerà incessantemente.

Più tardi Christoph si aggraverà e finirà nuovamente in coma. Poi i medici parleranno con Denise riguardo le condizioni dell'uomo, ma non saranno molto ottimisti su una possibile ripresa. Successivamente all'ospedale dov'è ricoverato Saalfeld arriverà Eva, l'uomo sentirà la sua presenza e improvvisamente pronuncerà il suo nome. Eva deciderà di rimanere al fianco di Christoph, quest'ultimo sentirà la presenza della donna sempre di più e inaspettatamente si risveglierà.

Tutti saranno molto commossi per la bellissima notizia. Poi Saalfeld chiederà ad Eva se il bambino che porta in grembo in realtà è il suo. Infine, Robert avrà ancora dei problemi, a causa della situazione assai complicata.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi di Tempesta d'amore è possibile rivedere in streaming online, alcune delle puntate già andate in onda in tv, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma, oltre alle puntate della serie tedesca, si possono trovare dei video-clip interessanti sulle trame e sui personaggi di Tempesta d'amore.