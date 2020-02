È un serale tutto nuovo quello che Maria De Filippi ha pensato per Amici 19. Nel corso della conferenza stampa che c'è stata oggi a Roma, la conduttrice ha svelato tutte le novità che lei e i suoi autori hanno apportato a quest'edizione del talent-show. Le prime sei puntate saranno dedicate ai ragazzi in gara, poi inizierà un torneo con gli ex allievi che hanno fatto carriera: ogni sera, inoltre, ci sarà una competizione tra i professori che vedrà la partecipazione di Al Bano e Romina. La giuria, di qualità, è composta da tre artisti, più il supporto tecnico ma non giudicante di Tommaso Paradiso.

Presentato in conferenza il cast del serale di Amici 19

Sono tante e tutte interessanti le novità che Maria De Filippi ha apportato alla formula classica del serale di Amici 19. Durante la conferenza stampa che si è tenuta a due giorni dal debutto, la conduttrice ha spiegato il meccanismo che è stato pensato per questa edizione, che debutterà al venerdì sera, 28 febbraio, e poi tornerà al sabato dopo tre settimane.

Le puntate in programma sono nove, ma il vincitore tra i talenti di quest'anno sarà eletto al termine della sesta.

I dieci ragazzi in gara si sfideranno ogni settimana senza appartenere ad alcuna squadra: ci saranno tre gironi e colui/lei che si classificherà primo accederà alla diretta successiva, mentre gli altri rischieranno l'eliminazione.

A votare le performance dei cantanti e dei ballerini sarà un giuria di qualità composta dal dj Gabry Ponte, la cantautrice Loredana Bertà e l'attrice Vanessa Incontrada.

Tommaso Paradiso, invece, sarà una figura non giudicante che darà consigli ai ragazzi su come migliorarsi puntata dopo puntata.

Ex allievi e artisti in carriera al serale di Amici 19

Terminata la gara con i dieci allievi di quest'anno, il serale di Amici 19 proseguirà con una nuova formula: a partire dalla settima puntata e per tre sabato sera, dunque, alcuni ex allievi e artisti che hanno fatto carriera dopo un talent parteciperanno ad un torneo ribattezzato "All Star". I primi nomi che sono stati ufficializzati a riguardo, sono quelli di Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi e i ballerini Vincenzo e Sebastian; a questi si aggiungerà anche il vincitore dell'edizione che si è conclusa la settimana precedente.

Maria De Filippi ha spiegato che non ci saranno eliminazioni in questa speciale competizione e che chi ha accettato di partecipare sarà giudicato sempre dalla giuria composta da Bertè, Ponte e Incontrada più Tommaso Paradiso.

Gli ospiti della prima puntata di Amici 19

Entrando nello specifico di quello che accadrà venerdì 28 febbraio nella prima puntata del serale di Amici 19, c'è da dire che i dieci talenti in gara avranno la possibilità di duettare con grandi artisti. Gli ospiti della serata d'esordio del format Mediaset, infatti, saranno: Ghali, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, J-Ax, Elisa ed Emma Marrone.

Lo spazio comicità, invece, sarà inaugurato da Luciana Littizzetto, che si collegherà con lo studio tramite un telefono: la De Filippi ha spiegato che la torinese potrà chiamare quando vorrà per intervenire durante la diretta e commentare i vari accadimenti.

Un'altra piccola novità di quest'anno è l'introduzione di "Amici prof", un momento nel quale tutti i membri della commissione interna si esibiranno e saranno associati ai ragazzi in gara che, in base all'esito delle votazioni della giuria, riceveranno dei benefit come una cena fuori.

Durante questo spazio assolutamente inedito per il programma di Canale 5, gli insegnanti saranno supportati da Al Bano Carrisi e Romina Power (presenti nel cast fisso ma non nella giuria di qualità) nelle loro performance.