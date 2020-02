Mancano due giorni all'inizio del serale di Amici 19 e ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei personaggi famosi scelti per far parte della giuria di qualità di questa edizione. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 26 febbraio, sostiene che saranno Al Bano, Romina Power, Vanessa Incontrada e Massimo Ranieri i giurati che dovranno votare le esibizioni degli allievi in gara che, già alla prima puntata, prevede una doppia eliminazione.

Il serale di Amici 19 inizia con una doppia esclusione

Maria De Filippi l'aveva anticipato durante l'ultimo speciale del sabato: le puntate del serale di Amici 19 sono molte meno rispetto agli allievi in gara, perciò almeno in una delle dirette ci sarà una doppia eliminazione. Nella tarda serata di ieri, martedì 25 febbraio, sui profili social del talent-show è stata data la seguente notizia ufficiale: "Nella prima puntata del Serale di Amici 19 di venerdì ci sarà una doppia eliminazione! Chi rischia secondo voi?".

La produzione, dunque, ha avvisato i telespettatori che già dopodomani due dei dieci ragazzi, che hanno conquistato la maglia verde, torneranno a casa. Basandosi sulla difficoltà che alcuni talenti hanno avuto nell'approdare al prime time, viene da ipotizzare che quelli più in bilico siano i cantanti Francesco e Martina, ovvero gli ultimi che hanno ottenuto il pass per la fase successiva della trasmissione.

Indiscrezioni sul cast fisso del serale di Amici 19

Se la notizia sulla doppia eliminazione di venerdì è certa, non lo è ancora quella che ha dato il numero di "Chi" in uscita oggi, 26 febbraio. La rivista di Gossip, infatti, ha fatto i nomi degli artisti che Maria De Filippi avrebbe scelto per il cast fisso del suo talent show.

Stando a quello che si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini, a comporre la giuria di qualità del serale di Amici 19 dovrebbero essere: l'attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, il cantante Massimo Ranieri e il duo storico formato da Al Bano Carrisi e Romina Power.

"Chi", inoltre, sostiene che lo spazio comico che un anno fa vedeva protagonisti Pio e Amedeo, nel 2020 dovrebbe essere occupato dal romano Maurizio Battista.

I dieci allievi in gara al serale di Amici 19

Nell'attesa di avere la conferma ufficiale sui nomi che comporranno la giuria di qualità del serale, c'è da sottolineare che le novità che sono state apportate in questa edizione sono tantissime. Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro, infatti, hanno eliminato le squadre, preferendo una gara "tutti contro tutti".

I "Bianchi" e i "Blu" dunque, quest'anno, non ci saranno, così come non figureranno nel cast neppure i direttori artistici: i talenti saranno preparati da persone competenti (vocal coach per i cantanti e Giuliano Peparini per i ballerini) e poi si esibiranno sul palco senza far parte di nessuno schieramento.

La prima puntata del talent show andrà in onda venerdì 28 febbraio (in grande anticipo rispetto agli anni passati) e sarà in diretta. A sfidarsi per provare a salire sul gradino più alto del podio della diciannovesima edizione di Amici, saranno: Giulia, Gaia, Nyv, Jacopo, Martina, Francesco, Valentin, Javier, Nicolai e Talisa. Uno di loro sarà il vincitore, che succederà ad Alberto Urso, il tenore che un anno fa ha conquistato tutto il pubblico con la sua voce e il bel canto.