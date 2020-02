A poche settimane dall'inizio del serale di Amici 19, un'allieva avrebbe già conosciuto il suo destino: Francesca Sarasso. Il Vicolo delle News ha ripreso un post della pagina fan di Facebook Amici News, nel quale si legge che la cantante sarebbe stata avvistata mentre lasciava gli studi con le sue valige.

Dunque, secondo quest'indiscrezione, la cantautrice sarebbe stata eliminata dal programma perché non avrebbe superato gli esami di sbarramento a porte chiuse che si stanno tenendo in questi giorni per valutare i concorrenti che non hanno ancora ottenuto l'ambita maglia verde.

Due allievi di Amici 19 sarebbero stati eliminati: non si conoscono ancora i nomi

Il cast del serale di Amici 19 va definendosi: dopo aver conosciuto i nomi dei primi sei allievi che sono approdati alla fase successiva del talent-show, ora al pubblico non resta che scoprire chi saranno i restanti quattro. Inoltre, al momento non è chiaro se saranno guidati o meno da due direttori artistici famosi.

Intanto, in queste ore si stanno susseguendo diverse voci relative ad una presunta doppia eliminazione che si sarebbe consumata di recente: sembra, infatti, che i cantanti e ballerini che non hanno ancora ottenuto la maglietta verde abbiano sostenuto degli esami di sbarramento di fronte alla commissione al completo.

Queste verifiche sarebbero avvenute a porte chiuse (ovvero senza il pubblico) e, soprattutto in due casi, avrebbero avuto esito negativo: si presume, infatti, che siano due i talenti che avrebbero lasciato la scuola per non aver convinto i professori.

Francesca avrebbe già lasciato Amici 19

Siccome gli esami di sbarramento si sarebbero tenuti a telecamere spente, al momento circolano ben poche anticipazioni sugli esiti finali.

Tuttavia, tenendo conto di quanto riportato dalla pagina Facebook Amici News, pare che Francesca sia stata vista all'esterno degli studi con le sue valige in mano.

Dunque, qualora questi rumors fossero confermati, vorrebbe dire che Francesca Sarasso, giovane cantautrice piemontese entrata nel talent-show non molto tempo fa, non avrebbe superato la verifica davanti all'intera commissione e sarebbe stata eliminata definitivamente.

Il portale Il Vicolo delle News ha aggiunto che finora non si sa ancora nulla dell'identità del secondo concorrente che avrebbe lasciato Amici 19 a poche settimane dall'inizio del serale. Ad ogni modo, dovrà essere necessariamente uno tra: Jacopo, Martina, Matteo, Talisa, Karina, Francesco, Federico e Stefano.

Sei allievi al serale di Amici 19: anche Gaia e Javier in maglia verde

L'eliminazione - ancora tutta da confermare - di Francesca Sarasso andrebbe ad aggiungersi a quelle che sono avvenute nelle ultime settimane, ovvero da quando è iniziata l'assegnazione delle ambite maglie verdi del serale.

Attualmente sono sei i talenti che sono approdati ufficialmente alla fase finale di Amici 19 (che dovrebbe cominciare nel mese di marzo): la cantautrice Nyv, il ballerino di latino-americano Valentin, il danzatore classico Nikolai, la cantante Giulia, il ballerino Javier e la cantautrice Gaia.

Mancano, invece, notizie sul regolamento del serale di quest'anno: Maria De Filippi non ha ancora svelato se i Bianchi e i Blu saranno capitanati da direttori artistici famosi (nel 2019 è toccato a Ricky Martin e Vittorio Grigolo), se ci sarà un nuovo meccanismo e tra quanto tempo andrà in onda la prima puntata.

La registrazione del prossimo speciale del sabato è prevista per venerdì 14 febbraio: probabilmente soltanto quel giorno si saprà qualcosa in più sul cast del serale e sui nomi dei concorrenti che otterranno le restanti magliette verdi.