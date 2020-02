Oggi, domenica 2 febbraio, è stata registrata la puntata di Amici 19 che sarà trasmessa in tv sabato prossimo: il blog "Il Vicolo delle News" ha reso pubbliche le anticipazioni di quello che è accaduto in studio, tra assegnazioni di maglie verdi e un'inaspettata eliminazione. La cantante Gaia e il ballerino classico Javier sono approdati al serale, mentre il rapper Devil Angelo non ha superato l'esame davanti alla commissione, perciò è stato escluso dalla gara.

Due maglie verdi nel prossimo speciale di Amici 19

Eccezionalmente di domenica, Maria De Filippi ha condotto una puntata di Amici 19 che il pubblico vedrà in tv sabato 8 febbraio. "Il Vicolo delle News" sostiene che la presentatrice si riposerà per tutta la prossima settimana, perciò lo speciale del talent-show che andrà in onda tra qualche giorno, ha avuto luogo oggi. Le anticipazioni che iniziano a circolare in rete, dunque, informano i telespettatori che sono successe un po' di cose molto interessanti in studio: per iniziare c'è stata la consueta sfida a squadre.

Il team capitanato da Gaia ha vinto il confronto, perciò lei e Javier, che hanno ottenuto la media voti più alta nelle esibizioni fatte poco tempo prima, hanno concorso per l'assegnazione dell'ambita maglia verde. La cantante è stata esaminata da tre giudici esterni ed ha ricevuto l'idoneità per il serale, così come il ballerino di danza classica.

Sono sei, dunque, gli allievi che hanno già la certezza di partecipare almeno alla prima puntata in prime time di Amici che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere trasmessa sul piccolo schermo nel mese di marzo.

Devil Angelo lascia la scuola a un passo dal serale di Amici 19

Dopo che Gaia e Javier hanno ottenuto il pass per la fase serale di Amici 19, gli allievi appartenenti alla squadra che ha perso la sfida di oggi, si sono presentati davanti alla commissione. Devil Angelo ha sostenuto un esame con tutti i professori, ma non è riuscito a superarlo: il rapper, dunque, è stato eliminato e non farà più parte del cast del talent-show.

Altri ragazzi sono stati chiamati ad esibirsi per capire se qualcuno di loro fosse pronto ad aggiudicarsi un'altra delle poche maglie verdi ancora a disposizione, ma nessuno di loro è riuscito in quest'intento.

Sei talenti di Amici 19 sono al serale, restano solo quattro posti

Il cast della fase serale di Amici 19 va pian piano componendosi. Nel corso delle ultime puntate che sono state trasmesse il sabato pomeriggio su Canale 5, infatti, Maria De Filippi ha consegnato a ben sei allievi l'ambita maglia verde, che simboleggia la partecipazione di un cantante o di un ballerino al prime time del talent-show.

La prima a conquistare un posto nei "Bianchi" o nei "Blu" (le squadre che si sfideranno al serale, non si sa ancora se saranno capitanate da due famosi direttori artistici oppure no), è stata Nyv: la giovane cantautrice ha convinto tre esperti di musica ed ha ricevuto il pass per la fase successiva del programma.

Un altro talento che ha già la certezza di esibirsi sul palco del serale, è Valentin: il ballerino di latino-americano, infatti, ha ricevuto i tre "sì" nello speciale andato in onda l'1 febbraio. Anche la cantante Giulia è stata considerata idonea alla prima serata da una giuria speciale, così come il classico Nikolai: quest'ultimo, inoltre, è approdato al serale una settimana dopo essere entrato nella scuola, un vero e proprio record.

A questa "rosa", oggi si sono aggiunti Gaia e Javier: restano, dunque, soltanto quattro posti disponibili per la prossima fase del format Amici di Maria De Filippi (salvo cambiamenti dell'ultima ora, sono 10 i talenti che si sfideranno al serale).