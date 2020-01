Oggi, mercoledì 29 gennaio, è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda sabato prossimo. Le prime anticipazioni che impazzano sui social network informano i fan del talent-show che ben tre allievi sono riusciti a conquistare l'ambita maglia verde del serale. Alcuni componenti della squadra che ha perso il confronto settimanale, dovranno affrontare un esame per riconfermarsi nella scuola: tra questi, Gaia, Martina e Stefano.

Valentin va al serale di Amici 19, Federico no

Le anticipazioni della puntata di Amici 19 che è stata registrata poche ore fa hanno lasciato la maggior parte dei telespettatori senza parole.

Ad una settimana esatta dall'inizio della "corsa al serale", sono già quattro i talenti che hanno ricevuto la maglia verde: restano soltanto sei posti disponibili per gli allievi che devono ancora convincere tre esperti della loro materia.

Sabato 1° febbraio, dunque, il pubblico assisterà ad uno speciale del talent-show molto movimentato: si inizierà con un esame di riparazione per Martina che, dopo essersi esibita su una cover e un inedito, riuscirà a tornare al suo posto.

Valentin, invece, avrà la possibilità di accedere alla fase serale: dopo aver mostrato il suo talento nelle danze latino americane davanti a tre giurati esterni alla commissione, il ragazzo otterrà il pass per il programma in prima serata.

Il ballerino di hip-hop Federico, invece, sarà bloccato al primo step da uno dei giudici, dovendo rinunciare immediatamente al sogno di raggiungere il serale nella puntata odierna.

Nikolai ottiene la maglia verde di Amici 19 una settimana dopo il suo ingresso

La sfida a squadre che c'è stata nella registrazione di oggi di Amici 19, è stata vinta ancora dal team capitanato da Giulia: tutti i componenti di questo gruppo, dunque, avranno la possibilità di accedere al serale con il consueto esame a tre step davanti ad una giuria di esperti.

Il ballerino classico Nikolai, entrato nella scuola una settimana fa per volere di Alessandra Celentano, si è esibito davanti a tre professionisti del settore ed ha ottenuto la maglia verde. A sette giorni esatti dal suo arrivo nel cast del talent-show, dunque, il ragazzo ha già la certezza che parteciperà alla fase serale, in onda probabilmente nel mese di marzo.

A cantare davanti a tre persone competenti ed esterne alla commissione, è stata anche Giulia: la giovane, dopo aver avuto tutti pareri positivi, ha conquistato il pass per le puntate in prima serata di Amici.

Il 29 gennaio, dunque, sono state assegnate 3 maglie per il serale: sono solo sei (contando anche Nyv, che ha ricevuto l'idoneità la scorsa settimana) i posti disponibili per le due squadre che si confronteranno in prime time.

Gaia, Martina e Stefano rischiano il posto ad Amici 19

Le conseguenze per i componenti della squadra perdente non saranno tenere: le anticipazioni della puntata di Amici 19 che andrà in onda sabato prossimo, fanno sapere che molti talenti sono a rischio eliminazione.

I cantanti Gaia, Martina e Stefano e il ballerino Matteo, infatti, dovranno sostenere in settimana un esame di sbarramento: sarà la commissione della scuola a decidere se questi quattro ragazzi potranno proseguire la loro corsa al serale oppure se dovranno tornare a casa.

Anche se manca poco all'inizio della fase in prime time del talent-show, ancora non si sa nulla sul cast che Maria De Filippi sta mettendo su. La presentatrice, infatti, non ha ancora spiegato se quest'anno ci saranno i direttori artistici a capo di "Bianchi" e "Blu" e, soprattutto, non ha detto nulla su chi potrebbero essere: voci insistenti sostengono che a ricoprire questo delicato ruolo potrebbero essere le veterane Emma Marrone ed Elisa.