Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap tv Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda il prossimo 11 febbraio su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa. Dolores continuerà a spettegolare su don Berengario ed Esther, raccontando a tutti i paesani che in realtà i due sono padre e figlia. Mentre il parroco sarà sulla bocca di tutti a causa di Dolores, Matias si complimenterà con lui per come ha gestito la situazione con la Miranar. Intanto continuerà la battaglia di Severo contro Garcia Morales.

Anticipazioni Il Segreto: Dolores racconta a tutti che don Berengario è il padre di Esther

Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan de Il Segreto che, anche nella prossima puntata dell'11 febbraio vedranno Dolores Miranar impicciarsi degli affari altrui. La donna, come noto, è la pettegola del paese e questa volta non perderà occasione per raccontare a tutta Puente Viejo quanto appena rivelatole da don Berengario. Proprio il parroco infatti, stanco delle maldicenze della bottegaia, le aveva rivelato di essere il padre naturale di Esther.

Il tutto alla presenza anche di Marcela e Consuelo. Nonostante Dolores abbia finto comprensione per il sacerdote, in men che non si dica spargerà la notizia.

Don Berengario sulla bocca di tutti nella prossima puntata de Il Segreto

Sarà Matias a complimentarsi con don Berengario per come ha trattato la questione riguardante la figlia Esther, mentre in paese tutti cominceranno a sparlare del parroco grazie a Dolores.

Tra le altre cose, i paesani saranno ancora alle prese con la sete di vendetta di Garcia Morales, il quale sembrerà non aver pietà di nessuno, deciso più che mai a distruggere Puente Viejo. L'uomo però dovrà fare i conti con Severo, il quale non avrà nessuna intenzione di arrendersi e cercherà di salvare il borgo iberico e i suoi abitanti. Come noto, il Santacruz avrà organizzato anche un comitato per contrastare il politico e, con il passare del tempo, molti abitanti si uniranno alla causa per cercare di arginare la follia distruttiva di Garcia Morales.

Nel corso del nuovo episodio inoltre, sembrerà che Severo abbia in mente un piano e, solo con il prosieguo delle puntate i telespettatori de Il Segreto scopriranno di cosa si tratta.

Per conoscere gli sviluppi riguardanti don Berengario, Esther e di tutti i protagonisti di Puente Viejo, l'appuntamento è per martedì 11 febbraio su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa. Per rivedere le puntate già andate in onda, basta invece collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.