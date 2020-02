Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4 che tornerà in onda anche lunedì 3 febbraio con una nuova puntata che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena e sorprese. Il festival di Sanremo, infatti, è ormai alle porte e per i vari protagonisti del Paradiso cresce l'attesa e la curiosità per ascoltare le varie canzoni che saranno portate in gara dai vari artisti.

Buone notizie, inoltre, per Angela che verrà assunta temporaneamente all'interno del Paradiso.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 3 febbraio: Angela viene assunta come Venere

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa lunedì 3 febbraio in prima tv assoluta rivelano che per Angela arriverà una vera e propria sorpresa che la lascerà senza parole. La donna, infatti, verrà assunta come Venere ma in maniera temporanea: sarà messa alla prova per due settimane per capire come se la caverà alle prese con il nuovo lavoro, dopodiché si deciderà se assumerla definitivamente oppure no.

Occhi puntati poi sul rapporto tra Adelaide e Achille: tra i due, infatti, nascerà una certa complicità che tuttavia non sarà ben gradita agli occhi di Umberto, che non approverà minimamente questa vicinanza tra i due. Gli spoiler di questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore in onda lunedì pomeriggio su Rai 1, inoltre, rivelano che per Federico arriverà il momento di tornare nuovamente a casa dopo l'operazione che non ha dato i frutti sperati.

Marcello e Salvatore noleggiano un televisore per guardare il Festival di Sanremo

Silvia, intanto, nonostante il ritorno a casa di suo figlio continuerà ad essere strana: l'atteggiamento della donna desterà non pochi sospetti anche se lei non darà ulteriori spiegazioni e manterrà il 'segreto'. Intanto si avvicina la messa in onda della nuova edizione del Festival di Sanremo.

A casa di Marta e Vittorio si ascolta la radio che parla dell'imminente inizio della kermesse musicale mentre Marcello e Salvatore avranno un'idea a dir poco geniale per tutte le persone che hanno intenzione di vedere il Festival in televisione.

I due, infatti, decideranno di noleggiare un televisore da mettere all'interno della caffetteria: in questo modo, infatti, i clienti e gli amici potranno seguire la kermesse musicale direttamente dal loro locale.

Anche questa volta, quindi, l'inizio settimana della soap opera del pomeriggio di Rai 1 non deluderà le aspettative dei numerosi fan. Quotidianamente, infatti, sono circa 1.8 milioni gli spettatori che seguono assiduamente le vicende dei vari protagonisti del Paradiso.