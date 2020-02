Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e donne e scelta di Ivan Gonzalez, è rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato al Grande Fratello Vip 4. La donna ha deciso di scrivere una lunga lettera all'ex tronista sul settimanale 'Di Più', prendendo anche le parti di Paola Caruso, che ha avuto un duro scontro con il ragazzo. Sonia parla della storia d'amore avuta con Ivan, della loro unione e della rottura improvvisa e completamente priva di senso.

La Pattarino non si è limitata ad attaccare il suo ex, ma ha voluto anche spiegare quelle che sono le motivazioni della fine della loro relazione: "Ha deciso di lasciarmi per partecipare da single al Grande Fratello Vip 4'

Sonia Pattarino e la lettera per Ivan Gonzalez

Sonia ha deciso che è arrivato il momento di parlare, di dire ad Ivan Gonzalez cosa pensa di lui e di come l'ha lasciata improvvisamente, con una telefonata, il giorno del suo compleanno. La donna ha preso le difese di Paola Caruso, ma ha voluto sottolineare che il torto che ha subito lei dall'ex tronista è stato ancora più pesante dal momento che loro sono stati fidanzati nel vero senso della parola.

L'influencer ha spiegato che i due erano legatissimi e molto affiatati, tanto da decidere di andare a convivere quasi subito. Lei si è trasferita a Madrid per stare insieme a lui, ha conosciuto la sua famiglia e insieme hanno fatto un meraviglioso viaggio in Messico. La ragazza credeva fermamente in questo amore, ma lo scorso settembre è improvvisamente crollato tutto.

Ivan Gonzalez attaccato da Sonia dopo il GF Vip

Ivan ha mollato Sonia al telefono, nel giorno del suo compleanno. Lei gli ha chiesto di vedersi perché non trovava giusto chiudere una relazione così importante al telefono, ma lui le ha risposto che era meglio non incontrarsi più. La Pattarino, poi, spiega il motivo per cui l'ex tronista avrebbe preso questa importante decisione così in fretta. Secondo la donna, infatti, il motivo sarebbe stato la voglia di entrare al Grande Fratello Vip da single, in modo da poter creare l'ennesima storia in televisione.

Ecco perché avrebbe tentato di avvicinarsi a Clizia Incorvaia. Se questo fosse vero Ivan non ha avuto abbastanza tempo per riuscire nel suo intento, visto che è stato eliminato dalla trasmissione televisiva. Sonia, però, avrebbe voluto che le cose andassero in modo diverso, per questo ha compreso Paola Caruso quando si è sentita presa in giro proprio dallo stesso uomo. La loro relazione, però, era molto più importante e la sofferenza che le ha causato l'ex tronista l'ha segnata profondamente. Questo è il motivo per cui ha deciso di scrivere questa lunga lettera.