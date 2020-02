La fiction Come una madre è finalmente pronta a fare il suo debutto in prima serata il 2 febbraio su Rai 1. Interpretata da Vanessa Incontrada, la protagonista, Angela Graziani, dovrà ricominciare a vivere dopo la morte di suo figlio. La donna troverà la forza di andare avanti, grazie ad una straordinaria avventura che si ritroverà a dover affrontare con i figli della sua vicina di casa.

Anticipazioni Come Una Madre, prima puntata 2 febbraio: Angela si prende cura di Bruno e Valentina

Le anticipazioni della prima puntata di Come una madre che andrà in onda domenica, 2 febbraio, raccontano che Angela (Vanessa Incontrada) è una mamma che ha perso suo figlio, Matteo.

Il suo dolore per il grave lutto sarà incontenibile e la donna deciderà di trovare rifugio in una casa sull'isola, appartenente alla sua famiglia. In questa nuova dimensione conoscerà Elena, la sua nuova vicina di casa, che ha due figli: Bruno e Valentina. La presenza dei due bambini, con la stessa età di Matteo, farà riemergere in Angela molti ricordi del passato che daranno vita ad emozioni e sentimenti contrastanti in lei. Tra Angela ed Elena, con il passare dei giorni, si creerà una stretta amicizia ed una confidenza tale che la sua vicina di casa chiederà alla donna di occuparsi dei suoi due figli per qualche ora.

Elena, infatti, dovrà recarsi ad un incontro con un certo Kim che dovrebbe aiutarla ad uscire da una situazione pericolosa. Angela accetterà di aiutare la sua amica, ma più tardi si renderà conto che Elena non farà ritorno: la donna verrà assassinata sotto i suoi occhi. Proprio come il titolo della fiction, Come una madre, Angela si prenderà cura di Valentina e Bruno e per loro comincerà un'avventura tanto straordinaria quanto piena di pericoli, per andare in fondo alla situazione e capire cosa è successo ad Elena.

Nel frattempo, i Servizi Segreti, indirizzeranno i loro sospetti su Angela che sarà costretta a darsi alla fuga con i bambini.

Il ricco cast di come una madre comprende Giuseppe Zeno e Katia Ricciarelli

La fiction Come una madre è strutturata in tre puntate che andranno in onda di domenica, in prima serata. Nel ricco cast della miniserie di Rai 1 sono presenti anche Eleonora Giovanardi nei panni di Elena, Katia Ricciarelli che interpreterà Elisa, Sebastiano Somma che sarà Sforza , Giuseppe Zeno che vestirà i panni di Kim e Simone Montedoro che sarà Lino.

Come una madre è prodotta da 11 marzo film con la collaborazione di Rai Fiction e inizialmente era stata presentata con il titolo Angela. La regia è affidata ad Andrea Porporati che con Vanessa Incontrada aveva lavorato anche per La classe degli asini e Il Capitano Maria, andate in onda sempre su Rai 1.