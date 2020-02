Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, di cui martedì 18 febbraio andrà in onda un nuovo episodio inedito che si preannuncia denso di colpi di scena. In particolar modo Federico, dopo aver attraversato un periodo decisamente doloroso, deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e vorrà tornare di nuovo a lavorare all'interno del Paradiso.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 18 febbraio: Lorena è gelosa di Marina

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 18 febbraio rivelano che Federico esprimerà il suo desiderio di tornare di nuovo a lavorare all'interno del Paradiso.

Il giovane Cattaneo vorrà rimettersi in gioco dopo la brutta disavventura e proprio per questo motivo chiederà a suo padre Luciano di fissargli un appuntamento con Marta, così da poter capire se c'è ancora spazio per lui all'interno del Paradiso.

Intanto Marina, dopo aver riflettuto a lungo, finirà per accettare la proposta che le è stata fatta da Orlando Brivio: la donna, quindi, è destinata ad avere un ruolo di spicco all'interno del nuovo fotoromanzo dell'editore. Questa decisione, però, finirà per far andare Lorena su tutte le furie: la donna, infatti, sarà gelosissima del ruolo da protagonista che verrà dato a Marina e così finirà per cimentarsi in una vera e propria scenata nei confronti di Brivio.

Il suo scopo, infatti, sarà quello di riuscire ad ottenere la parte da protagonista assoluta del fotoromanzo affidata alla sua 'nemica' Marina. Riuscirà Lorena ad ottenere ciò che vuole?

Luciano è insofferente a sua moglie Silvia

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 18 febbraio, infatti, rivelano che all'interno della fabbrica di Cosimo Bergamini c'è il rischio che la nuova collezione de il Paradiso subisca uno stop.

Il motivo ha a che fare con uno sciopero che riguarda il personale e che potrebbe bloccare la produzione.

Occhi puntati anche su Luciano, ancora sotto choc per la scoperta che ha fatto su Federico. L'uomo, infatti, ritiene che il suo matrimonio con Silvia stia diventando un vero e proprio incubo e ormai la situazione è diventata insostenibile per entrambi i due coniugi.

Intanto per chi non potesse seguire i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in prima visione su Rai 1, c'è sempre la possibilità di recuperarli in replica streaming online accedendo al portale web RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per telefoni cellulari.