Continua l'appuntamento settimanale con L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: il 24 febbraio andranno in onda alle 21:25 su Rai1 il quinto e il sesto episodio in cui, secondo le note del regista Saverio Costanzo nel pressbook Rai, "il ritmo accelererà" e gli spettatori respireranno l'aria ribelle degli anni '60 percependo quanto sia reale per Elena e Lila il passaggio all'età adulta.

Mentre nel primo appuntamento con L'amica geniale 2 c'era una continuità con la prima stagione e nel secondo un inizio di rottura nel rapporto tra le due protagoniste, nel terzo appuntamento del 24 febbraio ci sarà il vero e proprio allontanamento tra le ragazze.

Le anticipazioni relative agli episodi numero 5 e 6 rivelano che il rapporto tra le due amiche, dopo la vacanza a Ischia, si deteriorerà al punto tale che Elena, quando avrà l'opportunità di andare a Pisa, deciderà senza troppi indugi di allontanarsi da Lila.

Anticipazioni L'amica geniale 2, quinto episodio del 24 febbraio

Il 24 febbraio andranno in onda in prima serata il quinto e il sesto episodio de L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome. Si tratterà del penultimo appuntamento con la fiction prima del gran finale dell'1 marzo.

Secondo le anticipazioni relative al quinto episodio, dal titolo 'Il tradimento', Pinuccia si renderà conto di non riuscire più a gestire i suoi sentimenti e cercherà di rimediare.

La giovane deciderà di lasciare Ischia e tornare da Rino prima che possa commettere degli sbagli. Lila invece agirà in modo meno sensato e, al contrario della cognata, deciderà di seguire i propri sentimenti dando sfogo alle sue emozioni.

La ragazza si lascerà andare al punto tale da mettere quasi a disagio Elena, che si sentirà di conseguenza sopraffatta dalla spigliatezza e dal carisma dell'amica. Allo stesso tempo non asseconderà il corteggiamento di Bruno e si troverà nella situazione di dover nascondere all'amica una torbida verità.

L'amica geniale 2, sesto episodio del 24 febbraio: anticipazioni

Sempre lunedì 24 febbraio su Rai1 verrà trasmesso il sesto episodio de L'amica geniale 2, dal titolo 'La rabbia'.

Le anticipazioni rivelano che il rapporto tra Elena e Lila cambierà dopo quanto accaduto in estate ad Ischia. Gli equilibri del loro legame, messi alla prova dagli eventi, vacilleranno fino a crollare e le due amiche si allontaneranno. Quando Elena verrà a sapere che Lila ha abbandonato l'impiego alla salumeria per lavorare nel negozio di scarpe in centro deciderà di andare a trovarla. La giovane rimarrà disgustata nel sapere che l'amica è ancora impantanata nei suoi sentimenti per Nino e ciò la spingerà ad allontanarsi dal rione e soprattutto da Lila. Dopo aver vinto una borsa di studio per andare all'università di Pisa, Elena troverà finalmente un modo per andarsene.

Il quinto e il sesto episodio, dopo la messa in onda, saranno disponibili in streaming su RaiPlay. I telespettatori che vorranno rivedere o recuperare gli episodi persi potranno collegarsi al sito ufficiale e, previa registrazione, accedere ai contenuti.