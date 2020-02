Importanti novità accadranno nel corso delle prossime settimane a 'Una vita', la TV Soap iberica, ambientata nel vecchio condominio di Acacias 38. Gli spoiler rivelano che, a breve, i telespettatori di Canale 5 assisteranno ad un salto temporale di 10 anni, che porterà una ventata di novità nello sceneggiato. In particolare, Ursula Dicenta scoprirà che Telmo Martinez è padre di un bambino. Ebbene sì, Lucia Alvarado confesserà alla madre di Blanca che Mateo è il figlio dell'ex sacerdote.

Una Vita: Telmo e Lucia tornano ad Acacias 38 dopo il salto temporale

Le anticipazioni di 'Una Vita', incentrate sulle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Telmo e Lucia riusciranno a coronare il loro sogno d'amore.

Tutto inizierà quando l'Alvarado abbandonerà Samuel sull'altare, in quanto certa di trascorrere il resto della sua esistenza accanto all'ex prelato. La cugina di Celia, infatti, rinuncerà a sposare il fratello di Diego, quando vedrà Martinez abbandonare gli abiti sacerdotali.

Dopodiché, la coppia organizzerà in fretta e furia il loro matrimonio, mettendo al corrente tutti i loro cari amici. Peccato, che Telmo (Dani Tatay) e Lucia (Alba Gutierrez) debbano fare i conti con un nuovo impedimento. L'ex sacerdote, infatti, sarà costretto a trasferirsi, in quanto considerato irresponsabile della sparizione dell'eredità dei Marchesa di Valmez. I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di 10 anni, che porterà notevoli cambiamenti ad Acacias 38.

Una Vita spoiler: Ursula scopre che Mateo è il figlio di Martinez

Le trame spagnole di 'Una Vita', in programma nelle prossime settimane sul canale del Biscione, rivelano che l'Alvarado tornerà nel vecchio quartiere insieme al nuovo marito, un certo, Eduardo Torralba (Paco Mora) ed il figlioletto Mateo. A tal proposito, la donna sarà vessata crudelmente dal nuovo marito, che non disdegnerà di picchiare anche il bambino.

Intanto, Martinez si avvicinerà nuovamente alla sua amata, tanto da dimostrare la sua estraneità nel rapimento dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Inoltre, l'ex sacerdote sospetterà che Mateo sia in realtà suo figlio.

Telmo, a questo punto, deciderà di affrontare la cugina di Celia (Ines Aldea) per chiederle la verità a riguardo. Qui, la donna tenterà di respingere le accuse, se poi non confessasse ad Ursula (Montsserat Alcoverro) il suo segreto. Durante il confronto, la Dicenta scoprirà che Telmo è il padre di Mateo. A tal proposito, Ursula suggerirà a Lucia di dire tutta la verità all'amato, per poi organizzare un modo per non farli più separare.

La vecchia istitutrice riuscirà nel suo intento? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera 'Una Vita' torna in onda domani 18 febbraio su Canale 5.