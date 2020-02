Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, che settimana dopo settimana riesce ad attirare l'attenzione di un numero sempre più vasto di spettatori.

Come rivelano le anticipazioni riguardanti la nuova puntata che andrà in onda giovedì 27 febbraio, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. Occhi puntati su Riccardo, che si renderà conto di provare una vera attrazione nei confronti di Angela.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 27 febbraio: Adelaide pronta a lasciare la villa

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4 in onda il 27 febbraio rivelano che Umberto si ritroverà costretto a confessare ai membri della sua famiglia che la Banca Guarnieri è fallita.

Un momento decisamente difficile per tutta la famiglia, in particolar modo per Riccardo, che tuttavia potrà contare sul sostegno e sull'appoggio da parte di Angela.

Tuttavia, nonostante il forte interesse di Riccardo nei confronti di Angela, quest'ultima non riesce ad lasciarsi andare del tutto. La ragazza, infatti, ritiene che tra di loro possa esserci soltanto un'amicizia e per questo non si spingerà oltre, ritenendo che l'amore tra di loro sia praticamente impossibile.

Intanto Adelaide sarà vicina dal lasciare la sua villa: all'ultimo minuto, però, suo nipote cambierà le carte in tavola ed esporrà alla donna la sua idea per cercare di salvare la proprietà e ribaltare così la situazione in corso.

Federico ritorna a lavorare al Paradiso

Occhi puntati anche su Federico: le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 27 febbraio su Rai 1 rivelano che il giovane Cattaneo, del tutto ignaro della verità sul suo vero padre, tornerà a lavorare di nuovo al Paradiso. Il sogno di Federico, quindi, si realizzerà e finalmente potrà riprendere in mano le redini della sua vita.

Intanto Silvia cercherà di fare il possibile per riuscire ad ottenere il perdono da parte di Luciano, il quale proprio non riesce a digerire le bugie che gli sono state dette nel corso degli anni.

Questa volta, infatti, la situazione è completamente differente e il matrimonio tra i due è davvero in crisi. Come se non bastasse, poi, a peggiorare ulteriormente la situazione potrebbe mettersi anche la relazione tra Clelia ed Ennio.

La Calligaris, infatti, non sta rifiutando i modi cortesi di Ennio e si lascerà corteggiare con grande piacere. Gli spoiler della soap opera rivelano che Luciano non gradirà questa relazione che sta nascendo ma preferirà non dire nulla, per evitare di creare ulteriori problemi e tensioni.