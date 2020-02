Il "no" di Lucia a Samuel causerà uno scontro molto pesante tra i due, nella puntata di Una Vita che andrà su Canale 5 giovedì 27 febbraio. L'Alday non accetterà il rifiuto della ragazza, per questo motivo la umilierà e la strattonerà davanti a tutti, facendola cadere addirittura a terra. Samuel, visto il matrimonio non riuscito, dovrà dire addio all'eredità appartenente all'Alvarado.

Una Vita, anticipazioni 27 febbraio: Samuel umilia Lucia

Lucia ha deciso di non convolare a nozze con Samuel, lasciandolo proprio davanti all'altare.

Alla fatidica domanda la ragazza non ha risposto "lo voglio", ma con un secco "non posso sposarmi con te". Tutti i presenti sono rimasti scioccati davanti alla scelta, ma tra tutti il più sconvolto è stato, ovviamente, Samuel. L'uomo, infatti, si è reso conto che dovrà salutare per sempre l'eredità appartenente a Lucia.

L'Alday non accetterà assolutamente il rifiuto di Lucia, per questo motivo, ancora dentro la chiesa, se la prenderà furiosamente contro la ragazza. Quest'ultima cercherà di calmarlo, portandolo fuori dalla parrocchia, ma proprio in quel momento l'Alday strattonerà Lucia, facendola cadere a terra.

Ovviamente gli invitati andranno in soccorso della ragazza, temendo che Samuel possa farle ancor più del male. Anche l'istinto di Telmo, presente durante la celebrazione, sarà quello di correre in difesa di Lucia, ma non lo farà. L'uomo però, nonostante tutto, sarà felice del no che Lucia ha rifilato a Samuel: infatti forse avrà delle possibilità con la donna.

Tito torna a vincere sul ring

In seguito Liberto rimprovererà Samuel per il comportamento avuto con Lucia all'interno della chiesa.

Gli consiglierà di risolvere tutto il prima possibile, ma Samuel sarà troppo orgoglioso per farlo, per questo motivo non riuscirà a scusarsi.

Iñigo, invece, potrà finalmente dire di aver mantenuto la promessa con Tito, infatti quest'ultimo, finalmente, combatte di nuovo sul ring. Dopo una sfilza di sconfitte, l'uomo tornerà nuovamente vittorioso. Tito, infatti, ha seguito attentamente i consigli che gli sono stati dati: si è allenato quotidianamente ed ha seguito un regime alimentare sano.

In questo modo è riuscito ha ritrovare la giusta concentrazione da adoperare nei suoi incontri e visto i primi risultati, le cose potrebbero proseguire veramente nel migliore dei modi. Tutti si ritroveranno a festeggiare il trionfo di Tito nella cioccolateria, che potrà nuovamente godere della giusta popolarità all'interno del quartiere. Iñigo, proprio nel momento dei festeggiamenti, si ritroverà a distribuire tutti i profitti ottenuti dalla vittoria di Tito durante il combattimento.