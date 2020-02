Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, che continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione quotidiana della rete ammiraglia. Le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche delle amare sorprese. Umberto, per esempio, dovrà convocare i suoi figli per comunicargli che la Banca, dopo le mille difficoltà riscontrate, non può più stare in piedi.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 28 febbraio: Banca Guarnieri sempre più in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda fino al 28 febbraio in televisione, rivelano che Umberto si troverà nella delicata posizione di dover convocare Marta e Riccardo, perché dovrà fare loro una notizia che sicuramente non li renderà contenti.

Il Commendatore, infatti, non può più nascondere ai suoi figli che la Banca Guarnieri non ha più la forza di 'stare in piedi' e quindi si potrebbe procedere con la chiusura.

Intanto al Paradiso, Vittorio avrà una nuova idea da voler far andare in porto: deciderà di inserire all'interno del grande magazzino un angolo dedicato alla cosmetica. I nuovi prodotti saranno forniti da Gilberto Sacco, un giovane imprenditore che ha conquistato la fiducia di Vittorio. Angela, invece, sarà sempre più vicina a Riccardo in questo momento delicato della sua vita a lavello familiare: la vicinanza tra i due finirà per rendere ancora più forte il loro legame.

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 24 febbraio in poi su Rai 1, inoltre, rivelano che Gabriella ritiene che Agnese non debba tornare a lavoro, così come lei vorrebbe. Peccato, però, che la donna ha le idee molto chiare e vuole tornare al più presto all'interno dell'Atelier. Intanto Armando, dopo aver avuto un confronto con Antonio, deciderà di fare un passo indietro nei confronti della bella Agnese.

Riccardo invita Agnese per un'uscita insieme

La situazione tra Silvia e Luciano, invece, non è destinata a migliorare: l'uomo è ancora furioso nei confronti della moglie per quel terribile segreto che gli ha tenuto nascosto per tutti questi anni. Per Federico, invece, arriverà il momento di tornare di nuovo a lavorare: riprendere la sua attività al Paradiso sicuramente gli ridarà la felicità e la serenità di una volta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Riccardo deciderà di farsi avanti con Agnese e la inviterà per un'uscita galante. Il piano però non andrà in porto e un imprevisto farà saltare il loro progetto.