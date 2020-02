Finalmente arriva una bellissima notizia riguardante la serie tv Il Paradiso delle signore, che continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 l’ultima settimana del mese di febbraio 2020, svelano che ci sarà il ritorno di due personaggi molto amati dai telespettatori. Dopo la diffusione sui social di recenti scatti fotografici sul set dello sceneggiato è arrivata la tanto attesa conferma. Nelle trame torneranno in scena Antonio Amato (Giulio Corso) ed Elena Montemurro (Giulia Petrungaro), ma purtroppo in modo momentaneo.

I novelli sposi rimetteranno piede nel capoluogo lombardo, per far sapere ai loro cari ciò che è accaduto veramente al capofamiglia Giuseppe. Inoltre, il fratello di Tina e Salvatore entrerà in conflitto con Armando Ferraris (Pietro Genuardi), quando lo vedrà abbastanza complice con sua madre Agnese (Antonella Attili).

Il Paradiso delle signore, trame al 28/02: il ritorno di Antonio ed Elena

Ebbene sì, negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Rai dal 24 al 28 febbraio 2020, si assisterà al gradito ritorno di Antonio ed Elena.

Gli spoiler dicono che Umberto metterà al corrente Vittorio e Marta dell’imminente fallimento della banca Guarnieri. Intanto il Conti deciderà di dedicare un angolo del paradiso alla vendita dei cosmetici forniti dal giovane imprenditore Gilberto Sacco. Allo stesso tempo Agnese sarà felice di aver appreso che presto potrà riabbracciare Antonio ed Elena, senza sospettare che in realtà la coppia dovrà aiutare Salvatore a svelare una triste verità sul padre Giuseppe.

Il Guarnieri Senior dopo essersi scagliato contro Achille al circolo a causa della gelosia, farà sapere ad Adelaide di voler vendere la sua villa. In seguito, Antonio sin da subito non vedrà di buon occhio Armando, nonostante darà l’impressione di essere molto legato ai suoi cari. Intanto Agnese si procurerà una ferita ad un dito nel tentativo di togliersi la fede. Vittorio presenterà Dora a Gilberto, ovvero colei che si occuperà della vendita dei nuovi prodotti, e la storica capo commessa Clelia.

Umberto vuole vendere la villa Guarnieri, Armando si allontana da Agnese

Il rapporto tra Angela e Riccardo si intensificherà ulteriormente, mentre invece Irene darà un consiglio a Rocco per far ingelosire Marina. Antonio non appena il Ferraris metterà piede a casa sua, gli dirà di non approfittarsi della fragilità di sua madre. Inoltre, Elena e il marito la penseranno allo stesso modo di Gabriella, poiché faranno di tutto per convincere Agnese a non tornare a lavorare. Umberto deciso a mettere in vendita la sua dimora, chiederà alla contessa di Sant’Erasmo e al figlio Riccardo di dividersi oggetti e mobili.

Intanto il piano di Rocco e della Cipriani per suscitare la reazione della Fiore andrà avanti, invece Armando dopo l’avvertimento di Antonio sceglierà di prendere le distanze da Agnese. Quest’ultima rimarrà spiazzata, quando il capo magazziniere si allontanerà da lei senza darle nessuna spiegazione. Angela nonostante farà sempre più colpo su Riccardo, sarà certa che tra di loro non potrà mai nascere nessuna storia d’amore. A casa dei Cattaneo si continuerà a respirare un clima di forte tensione, mentre Federico tornerà a lavorare al paradiso come desiderava.

Adelaide torna a vivere con il cognato, Clelia scopre che Federico non è figlio di Luciano

Proprio quando Adelaide sarà in procinto di lasciare la villa, Riccardo troverà una soluzione per salvare l’immobile della famiglia. Il ragioniere Cattaneo nonostante si mostrerà infastidito per aver visto Clelia vicina ad Ennio, non si intrometterà poiché spererà che la capo commessa si lasci il passato alle spalle. Silvia sempre più affranta a causa degli errori commessi scriverà una lettera al marito, mentre Antonio rivolgerà le dovute scuse ad Armando, e lo inviterà a badare a sua madre. Vittorio si complimenterà con le veneri, dopo il successo della nuova linea di cosmetici.

La contessa di Sant’Erasmo acquisterà la villa Guarnieri, ma purtroppo si vedrà costretta a condividere di nuovo lo stesso tetto con il cognato Umberto. Angela non prenderà parte ad un appuntamento di Riccardo a causa di un imprevisto, mentre Clelia si recherà nell’ufficio di Luciano per prendere un gioco del figlio Carletto. La Calligaris entrerà in possesso della missiva scritta da Silvia per il marito, e verrà a conoscenza che il vero padre di Federico è Umberto.