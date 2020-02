Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina tornerà al centro delle trame a causa di uno sviluppo drammatico che stravolgerà la sua vita. La Giordano si troverà a dover affrontare una situazione davvero difficile e Alberto Palladini ne approfitterà per vendicarsi della donna, infangando ulteriormente il suo nome. Nel frattempo, Roberto Ferri inizierà a comprendere cosa sia realmente accaduto tra Marina e Fabrizio Rosato e cercherà di stare il più possibile vicino alla donna, offrendole sostegno e consigli preziosi.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline, che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio alle 20:45 su rai 3.

Un evento terribile

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) affronterà Rosato. Tuttavia questo scontro degenererà e le conseguenze saranno tanto inaspettate quanto terribili. Va fatta un'importante considerazione riguardo a queste anticipazioni, poiché volutamente non viene specificato quale sia il Rosato in questione, se junior o senior, anche se dalle trame la sensazione è che la donna si scontrerà con zio Sebastiano.

A questo punto si parla di un terribile evento e ci saranno seri dubbi sulle responsabilità di Marina in questa vicenda. Per quanto risultino criptiche, le anticipazioni forniscono dei dettagli decisamente interessanti e il quadro che ne consegue è questo: accadrà qualcosa di brutto, e forse qualcuno si farà del male, in seguito allo scontro tra Rosato e Marina e, quest'ultima, potrebbe esserne ritenuta responsabile.

In questo scenario decisamente desolante per la Giordano, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) coglierà la palla al balzo e ne approfitterà per gettare fango sulla donna che lo ha rovinato.

Gli uomini di Marina

Marina si troverà quindi a dover affrontare una situazione molto difficile in attesa che vengano appurate le sue reali responsabilità su quanto accaduto. La donna, però, non sarà sola dal momento che potrà contare su Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che non smetterà mai di sostenerla.

Contemporaneamente anche Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) si schiererà dalla parte della donna e, notando quanto la sua amata sia angosciata, deciderà di rispondere all'attacco di Alberto compiendo un gesto del tutto inaspettato. Non è chiaro cosa farà Fabrizio, ma risulta sicuramente interessante il fatto che, nelle anticipazioni future, non venga citato il nome di Sebastiano Rosato.

Un dubbio tremendo

Marina vivrà momenti di puro sconforto e non sarà in grado di comprendere a pieno la situazione in cui è coinvolta. Nel frattempo Roberto riuscirà a capire quale sia il vero motivo che ha portato alla rottura tra la Giordano e Fabrizio.

A questo punto, però, la donna dovrà decidere se lasciare le cose come stanno mantenendo tutto sul piano professionale, come consigliato da Ferri, o farsi coinvolgere emotivamente.