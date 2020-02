Lunedì 24 febbraio ritorna su Rai 1 l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle signore. Nuovi colpi di scena e scottanti rivelazioni saranno al centro di questo episodio che si preannuncia scoppiettante per tutti i fan. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Vittorio, il quale ha deciso di apportare un'altra novità al Paradiso e questa volta intende aprire un angolo dedicato alla cosmesi per incentivare le vendite per il pubblico femminile.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore di lunedì 24 febbraio: Vittorio apre l'angolo del cosmetici

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 24 febbraio in televisione, rivelano che Vittorio deciderà di aprire all'interno del magazzino un nuovo angolo dedicato alla cosmetica.

I prodotti che verranno messi in vendita per il pubblico saranno forniti da Gilberto Sacco, un giovane imprenditore che tuttavia ha le idee molto chiare e che fin dal primo momento ha convinto Vittorio. L'uomo deciderà poi di affidare la gestione di questo nuovo angolo del Paradiso dedicato ai cosmetici nelle mani della venere Dora.

Nel frattempo Antonio ed Elena decideranno di tornare nuovamente a Milano: tuttavia si tratta di un ritorno del tutto temporaneo e provvisorio. I due, infatti, saranno chiamati ad aiutare Salvatore a parlarle con Agnese, per metterla al corrente dei fatti e dirle tutta la triste verità.

Banca Guarnieri si avvia verso la chiusura: Umberto informa Marta e Riccardo

Le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle signore in onda questo lunedì pomeriggio su Rai 1 alle 15.40, inoltre, rivelano che Umberto sarà chiamato a dire a Marta e Riccardo una notizia che sicuramente non li renderà contenti. L'uomo, infatti, li metterà al corrente della triste fine di Banca Guarnieri, la quale ormai sta per chiudere.

In attesa di vedere in onda questo nuovo atteso episodio, prosegue il periodo d'oro dal punto di vista degli ascolti per la soap opera del pomeriggio di Rai 1. La puntata trasmessa venerdì pomeriggio ha registrato una media di oltre 1.8 milioni di fedelissimi spettatori arrivando quasi a sfiorare la soglia del 17% con picchi del 20% durante la messa in onda.

Un grande successo per Il Paradiso delle signore che giorno dopo giorno riesce a catalizzare l'attenzione di una platea sempre più vasta di spettatori, diventando così uno dei punti di forza della programmazione quotidiana della rete ammiraglia Rai.

Tutti gli episodi della soap opera trasmessi in televisione possono essere rivisti in replica streaming online accedendo al portale gratuito web RaiPlay.