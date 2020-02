Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che tornerà in onda da lunedì 24 febbraio con una nuova serie di episodi inediti che si preannunciano scoppiettanti e ricchi di sorprese. In particolar modo la situazione di Marina continuerà ad essere particolarmente tesa e i sospetti sulle reali responsabilità della donna potrebbero non essere del tutto infondate.

Gli spoiler di Un posto al sole 24-28 febbraio: Marina sostenuta da Ferri

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 28 febbraio in televisione, rivelano che i sospetti su Marina continueranno ad essere molto forti ma al suo fianco ci sarà sempre Ferri che continuerà a farle sentire tutto il suo affetto e la sua vicinanza anche in questo momento così delicato, dove tutti le puntano il dito contro.

Il primo che getterà fango sulla persona di Marina sarà Alberto, che quasi si divertirà a mettere la donna in grande difficoltà.

Intanto per Andrea e Arianna arriverà il momento tanto atteso di organizzare il viaggio in Madagascar. La loro imminente partenza, però, porterà la donna a riorganizzare i vari turni di lavoro al Caffè Vulcano, così da poter avere la situazione sotto controllo. Tale situazione, però, finirà per creare non pochi disagi e dissidi tra le persone che lavorano allo storico bar di Napoli.

In occasione della festa di Carnevale, non mancheranno dei simpatici scherzi: uno di questi, però, finirà per creare un bel po' di pasticci. Patrizio, per esempio, sarà 'vittima' di uno scherzo che non lo renderà affatto entusiasta e che finirà per compromettere la sua armonia.

Clara vuole interrompere la gravidanza

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole fino al 28 febbraio 2020, inoltre, rivelano che tra Filippo e Serena la situazione continuerà ad essere molto tesa.

Le incomprensioni tra i due continueranno a tenere banco e in questa delicata e intricata situazione ne approfitterà sempre più Leonardo, che ormai ha capito di essere realmente interessato a Serena e quindi di essere disposto a tutto pur di riuscire a far breccia nel cuore della donna.

Occhi puntati anche sul personaggio di Clara: in queste nuove puntate la ragazza affermerà di essere pronta e soprattutto decisa a voler interrompere la gravidanza.

La donna, quindi, si dice pronta ad abortire.

Intanto per chi non avesse seguito tutti gli episodi di Un posto al sole che sono andati in onda nel corso di queste settimane in televisione, vi ricordiamo che c'è la possibilità di rivederli tutti sul sito web Rai Play, accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap opera serale di Rai 3.