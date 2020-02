E' tornata in onda su Rai 1 una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni. Parliamo de L'amica geniale 2, che sta andando in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, pronta a conquistare nuovamente l'affetto e il gradimento del pubblico. Lunedì 17 febbraio andrà in onda la seconda puntata prevista di questa seconda stagione, durante la quale Lila Cerullo proverà a cambiare vita iniziando a lavorare all'interno di un salumeria.

L'amica geniale 2, le anticipazioni della seconda puntata: Elsa e Lila appartengono a 'mondi diversi'

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della seconda puntata de L'amica geniale 2 in onda lunedì prossimo in televisione, rivelano che Lila comincerà il suo lavoro all'interno della salumeria e le sue doti si riveleranno a dir poco fondamentali.

Da un lato, infatti, mostrerà tutto il suo carisma e dall'altro riuscirà a mettere in mostra anche la sua furbizia, una dote necessaria per poter stare in commercio.

Nonostante i mille problemi, Lila riuscirà a fare sempre quello che vuole anche ottenere il permesso per poter partecipare con la sua amica Elena Greco ad una festa organizzata dalla professoressa Galiani. Tuttavia sarà proprio in questa circostanza che Elena e Lila si renderanno conto di aver intrapreso due strade completamente differenti l'una dall'altra: i mondi delle due donne sembrano essere alquanto inconciliabili ed è difficile pensare che l'amicizia possa continuare a resistere nel corso del tempo.

L'amicizia tra Lila e Elena sempre più in bilico dopo la vacanza insieme

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su questa seconda puntata de L'amica geniale 2 in onda il 17 febbraio su Rai 1, rivelano che Pinuccia scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino e proprio questa notizia farà in modo che si organizzi al più presto il matrimonio con Rino.

Intanto dopo le nozze, Elena accetterà di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura.

Tuttavia la donna proporrà una condizione: andrà con loro se accetteranno di andare in vacanza ad Ischia, perché lì è sicura di poter incontrare Nino e Bruno.

Gli spoiler della fiction di Rai 1, inoltre, rivelano che proprio durante questa villeggiatura il rapporto tra Lila e Elena subirà uno scossone. Quando Lila farà una scottante confessione alla sua amica del cuore, finirà per mettere in discussione la stabilità del loro legame.

In attesa di vedere il secondo appuntamento in televisione, è possibile rivedere sia gli episodi della prima stagione che quelli del primo appuntamento della seconda serie in streaming online accedendo al portale gratuito RaiPlay.it