Continua lunedì 17 febbraio la programmazione de 'L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome', la seconda stagione della serie italo-statunitense diretta da Saverio Costanzo. Nel terzo e nel quarto episodio, in onda il 17 febbraio alle 21:25 su Rai1, le protagoniste Elena e Lila si renderanno conto di far parte di due mondi diversi e si confronteranno con la paura che le loro strade possano continuare a prendere direzioni opposte. Insieme andranno ad Ischia perché Elena possa incontrare Nino. Un nuovo matrimonio e una vacanza insieme, tra dissapori e rivelazioni, finiranno per scombinare i punti fermi della loro amicizia.

Trama L'amica geniale 2, terzo episodio

Le anticipazioni del terzo episodio de L'amica geniale 2, dal titolo 'Scancellare', rivelano che la foto di Lila sarà esposta in bellavista nel nuovo negozio in centro mentre la ragazza inizierà a lavorare nella salumeria Carracci. Nel suo lavoro la giovane dimostrerà di avere la capacità di gestire alcune situazioni in modo spigliato e carismatico. Da una parte miglioreranno gli affari del marito Stefano con la famiglia Solara, dall'altra cresceranno le tensioni e i dissapori.

Lila continuerà in modo caparbio a non arrendersi alla imposizioni del marito e cercherà di ottenere quello che vuole. Quando Elena dovrà andare ad una festa organizzata dalla professoressa Galiani, Lila otterrà il permesso di accompagnare l'amica. Stando alle anticipazioni rilasciate in rete, sarà proprio durante questo evento che le due amiche capiranno di far parte di due mondi diversi.

Il quarto episodio de L'amica geniale 2 in onda il 17 febbraio: trama

Nel quarto episodio, 'Il bacio', Pinuccia aspetta un bambino e sarà perciò necessario affrettare i preparativi delle nozze con Rino. Una volta sposata, la cognata di Lila vorrà andare con quest'ultima in vacanza ed Elena si farà convincere ad accompagnare l'amica, a condizione che si vada ad Ischia. Elena spera di rivedere Nino che infatti incontrerà nell'isola insieme all'amico Bruno.

I cinque ragazzi trascorreranno insieme le loro giornate di svago e stringeranno un forte legame. Le cose cambieranno quando i mariti di Pinuccia e Lila andranno a trovarle, portando scompiglio nella serena tranquillità delle giovani mogli. Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, i due rapporti si incrineranno e con essi anche l'amicizia tra Elena e Lila, messa a dura prova quando la seconda confesserà alla prima una verità scottante. L'appuntamento con L'amica geniale 2 é in programma ogni lunedì per quattro settimane, salvo cambi di palinsesto. Gli episodi della seconda stagione sono otto e verranno trasmessi in quattro prime serate.