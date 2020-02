Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera bavarese, "Tempesta d'amore", meglio conosciuta in Germania con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 febbraio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle discussioni fra Annabelle e Denise per l'operazione di Christoph, alla gelosia di Jessica nei confronti di Henry e Franzi e alla decisione di Robert di consegnarsi alla polizia per difendere Valentina.

Tobias deciderà di continuare gli studi

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Annabelle mostrerà a Boris e Denise un nuovo parere medico nettamente contrario all'operazione di Christoph. L'iniziativa della giovane, però, farà andare su tutte le furie Denise che deciderà di prendere dei seri provvedimenti contro colei che crede di essere sua sorella. Intanto, Robert rivelerà ad Eva di voler cancellare l'ultima prova che collegherebbe Valentina all'incidente di Christoph, per poi rinunciare al suo proposito per colpa delle forze dell'ordine.

Nonostante soffra tantissimo per la separazione forzata da Denise, Joshua continuerà a sottostare ai ricatti di Annabelle per evitare che quest'ultima faccia del male a Valentina. Dopo essere rimasto sconvolto per la morte di Romy, Tobias mediterà di non proseguire i suoi studi all'università per poi cambiare idea grazie ad una lettera scritta da sua cugina per lui prima di morire.

Jessica sarà gelosa di Henry e Franzi

Robert si consegnerà alla polizia, addossandosi la responsabilità dell'incidente di Christoph e la conseguente omissione di soccorso. La notizia del gesto del Saalfeld si spargerà immediatamente al Furstenhof, lasciando attoniti gran parte dei suoi abitanti. Approfittando della situazione, Denise costringerà Joshua a raccontarle la verità, mentre Jessica confesserà a Hildegard di voler conquistare Henry e di non volerlo perdere.

Werner cercherà di consolare Eva quando la nuora gli confiderà di sentirsi in colpa per ciò che è successo a Christoph.

Jessica si ingelosirà tantissimo quando vedrà Henry in compagna di Franzi, mentre Eva scoprirà che Robert potrebbe finire in carcere per il tentato omicidio a Christoph. Per sopperire ad alcuni problemi economici della sua famiglia, Franzi accetterà di lavorare come cameriera ai piani del Furstenhof. Arriverà in hotel la sorella di Christoph, Linda Baumgartner, che cercherà immediatamente di far riappacificare Annabelle e Denise. Nel frattempo, Henry commetterà l'errore di raccontare a Jessica di aver trascorso una belle serata con Franzi, spingendo la Bronkhorst a commettere un gesto per il quale si pentirà enormemente in futuro.