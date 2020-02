Le anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e donne dello scorso 13 febbraio svelano importanti retroscena che coinvolgono alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Da quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, nello studio di Maria De Filippi si è accomodato anche Alfonso Signorini, invitato dalla stessa conduttrice al fine di capire qualcosa in più sulla relazione intercorsa tra Serena Enardu e l'ex tentatore Alessandro Graziani. Quest'ultimo, come è noto, da qualche settimana è sceso a Uomini e donne per corteggiare le due troniste Sara e Giovanna e, per tale motivo, il conduttore del Gf Vip ha voluto approfittare della situazione per indagare sui reali rapporti tra lui e la gieffina dopo la fine del reality sui sentimenti.

Alfonso Signorini si presenta alla registrazione di U&D del 13 febbraio per parlare con l'ex tentatore di Serena

Clamorose novità giungono dalle anticipazioni relative all'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove, come riportato da 'Il Vicolo delle news', era presente anche Alfonso Signorini. Il conduttore del Gf Vip infatti, si è accomodato accanto agli opinionisti, pronto a tirare fuori gli scheletri nell'armadio di Serena Enardu e Alessandro Graziani, ora corteggiatore a Uomini e donne.

Da quanto si apprende, Signorini avrebbe rivolto alcune domande all'ex tentatore di Temptation Island, il quale pare sia stato molto evasivo sulla vicenda che lo lega a Serena Enardu.

Serena e Alessandro si sarebbero rivisti dopo Temptation Island, lo scoop di Tina mette nei guai la Enardu al Gf Vip

L'intento di Signorini era quello di capire se tra l'ex tentatore e la Enardu vi sia stato qualcosa in più della semplice amicizia.

Tuttavia, le risposte di Alessandro, non avrebbero dissolto i dubbi. Il corteggiatore di Sara e Giovanna infatti, avrebbe glissato le domande, sostenendo che queste andrebbero fatte a Serena. Graziani quindi, pare non voler entrare in questa complicata vicenda scoppiata, tra l'altro, a seguito dei 'like' messi dalla gieffina ad una sua foto poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sarà Tina invece a lanciare uno scoop, sostenendo che i due si sarebbero rivisti dopo la fine di Temptation Island, passando addirittura un week-end insieme a Cagliari. Una affermazione che, se fosse vera, smentirebbe quanto sempre dichiarato da Serena, la quale sino ad oggi, ha affermato di non aver mai più rivisto l'ex tentatore.

In attesa di scoprire come Alfonso Signorini tratterà il delicato tema nella puntata del Gf Vip di oggi 14 febbraio, si viene a sapere che nella registrazione di U&D? vi è stato il primo incontro tra Giulio Raselli e Giovanna Abate dopo la tanto discussa non scelta. Per scoprire ulteriori dettagli su quanto accaduto tra i due non resta che attendere la messa in onda della puntata del Trono Classico di Uomini e donne, che vedremo nel corso delle prossime settimane su Canale 5.