L'ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4 ha spaccato l'opinione pubblica. Viste le numerose polemiche, Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per cui l'ex tronista di Uomini e Donne è diventata una concorrente del reality-show di Canale 5. Stando a quanto riferito dal giornalista e direttore di Chi, gli autori hanno deciso di dare una chance alla 43enne cagliaritana perché la richiesta sarebbe partita da Pacifico Settembre.

Pago, dopo essere entrato nella casa più spiata d'Italia, ha avuto la possibilità di incontrare Serena per un confronto.

Dal faccia a faccia tra i due, la Enardu ha ammesso di essere pentita per quanto accaduto a Temptation Island. Inoltre, la giovane ha dichiarato di essere ancora innamorata del suo ex compagno. In seguito al chiarimento avvenuto tra Pago e Serena, gli autori del GF avevano chiesto ai telespettatori di decidere se volevano far entrare la Enardu all'interno della casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini fa chiarezza sull'ingresso di Serena al GF

Nel nuovo numero di Chi in edicola dal 12 febbraio, una lettrice del settimanale ha chiesto spiegazioni sull'ingresso di Serena Enardu al GF, visto che il televoto aveva deciso di non farla entrare al reality-show.

Senza girare troppo intorno alla questione, Alfonso Signorini ha ammesso nella rubrica dedicata alla posta: "Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla".

Inoltre il direttore del settimanale di cronaca rosa ha precisato che quando alcune dinamiche avvengono davanti ai riflettori viene più naturale affrontare il tutto sempre davanti alle telecamere.

Tuttavia Signorini non si è defilato dall'esprimere un suo giudizio personale: "Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa".

Serena Enardu: la sua presenza nel reality spacca l'opinione pubblica

Da quando Serena Enardu è entrata nella casa più spiata d'Italia come concorrente, molti telespettatori sono convinti che Pago si sia giocato la possibilità di vincere il reality-show.

Questa mattina nel salotto di Mattino 5, il parterre di ospiti presente nel salotto di Federica Panicucci ha ribadito la propria contrarietà. Secondo la maggioranza degli ospiti, Pacifico Settembre da quando è presente la sua compagna è diventato molto più spento. Inoltre altri sostengono che Pago si stia dedicando solamente a Serena Enardu, tralasciando il rapporto con gli altri coinquilini.

Nel frattempo la concorrente originaria di Cagliari il prossimo venerdì 14 febbraio potrebbe abbandonare definitivamente il Grande Fratelo Vip 4; Serena Enardu infatti è finita in nomination assieme a Licia Nunez.