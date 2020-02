Nella giornata di giovedì 13 febbraio il conduttore del Grande Fratello Vip di quest'anno, Alfonso Signorini, era presente alla registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Il motivo della sua visita risiede nella tormentata storia d'amore fra Serena Enardu e il cantante Pago, protagonisti principali del dramma amoroso di quest'anno al Grande Fratello Vip. La coppia, infatti, prima di approdare al reality aveva partecipato ad un altro altrettanto famoso reality di Canale 5, Temptation Island Vip, al termine del quale Serena aveva deciso di interrompere il rapporto di sei anni con il cantautore, infatuatasi del tentatore Alessandro Graziani.

Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island, partecipa infatti all'edizione di quest'anno di Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate: Alfonso Signorini avrebbe approfittato della presenza dell'uomo per raccogliere informazioni sul rapporto mantenuto con Serena Enardu.

Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Lunedì sera 10 febbraio, infatti, durante la nuova puntata in onda del Grande Fratello Vip, è emerso che la fidanzata di Pago, poco prima della sua entrata come concorrente ufficiale nella casa del Grande Fratello, avrebbe messo un like su Instagram al tentatore.

Alfonso, quindi, incuriosito, si sarebbe recato negli studi di Uomini e Donne dove avrebbe chiesto al tentatore Alessandro se in passato ci fosse stato qualcosa di più di un'amicizia con la Enardu: Alessandro ha dichiarato che sarebbe meglio porre questa domanda a lei. Serena, recentemente, ha ammesso di aver avuto con Graziani solamente un'amicizia.

Tina Cipollari, nota opinionista del programma, nella registrazione della puntata si sarebbe espressa al riguardo, confessando che alcune sue amiche nel mese di settembre avrebbero visto assieme Serena Enardu e Alessandro Graziani nella città di Cagliari.

Il resoconto finora

Dopo aver terminato il percorso insieme a Pago a Temptation Island Vip, Serena si sarebbe riavvicinata a quest'ultimo nelle ultime settimane: dal 31 gennaio, infatti, è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. La donna sarebbe entrata in casa per poter passare finalmente del tempo con Pacifico Settembre, cercando di ritrovare l'amore e la serenità di una volta. Ma la coppia non è molto ben vista: durante la puntata del 10 febbraio, infatti, il fratello di Pago avrebbe fatto visita a quest'ultimo per esprimere il suo dissenso dopo l'entrata in casa di Serena: lo troverebbe, infatti, spento, chiuso verso gli altri concorrenti.

La Enardu, al termine della trasmissione di lunedì, è stata votata dagli altri inquilini per andare in nomination assieme a Licia Nunez: stasera, 14 febbraio, nella nuova puntata del GF Vip scopriremo quale tra le due donne rischierà l'eliminazione. La nuova puntata del GF Vip sarà trasmessa alle 21:45 su Canale 5.