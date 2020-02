Manca ormai pochissimo per l'inizio del Festival di Sanremo, che ricordiamo avverrà il 4 febbraio in diretta su Rai 1, per poi proseguire fino alla finale di sabato 8 febbraio. Le ultime notizie da Sanremo ci anticipano chi ci sarà tra gli ospiti, chi salirà sul palco in veste di co-conduttrici, e finalmente sono stati anche resi noti i testi delle canzoni degli artisti in gara dal settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni.

Sanremo: tanti gli ospiti già annunciati

Sul palco del Teatro Ariston, durante le cinque serate del Festival della canzone italiana, saliranno molti ospiti nazionali ed internazionali, tra cantanti e attori.

Ecco gli ospiti fino ad ora annunciati:

martedì 4 febbraio: nella prima serata ci saranno Tiziano Ferro , Emma Marrone , Fiorello , Kim Rossi Stuart , Pierfrancesco Favino , Claudio Santamaria ;

, , , , , ; mercoledì 5 febbraio: Tiziano Ferro e Fiorello saranno nuovamente presenti (come tutte le altre serate), e poi ci saranno ancora i Ricchi e Poveri nella formazione originale, quindi Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena;

e saranno nuovamente presenti (come tutte le altre serate), e poi ci saranno ancora i nella formazione originale, quindi Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena; giovedì 6 febbraio: Tiziano Ferro , Fiorello , Massimo Ranieri , Roberto Benigni , e gli ospiti internazionali Mika e Lewis Capaldi ;

, , , , e gli ospiti internazionali e ; venerdì 7 febbraio: Tiziano Ferro , Fiorello , Ghali, Ivan Cottini , e ancora Dua Lipa e Johnny Dorelli ;

, , Ghali, , e ancora e ; sabato 8 febbraio: durante la finale saliranno sul palco ancora Tiziano Ferro e Fiorello, e poi Biagio Antonacci, il duo sud-americano Gente de Zona, Christian De Sica, Massimo Ghini, Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Rocco Papaleo e Paolo Rossi.

Sanremo: le co-conduttrici

Amadeus ha presentato ufficialmente le 10 co-conduttrici che lo affiancheranno durante il Festival di Sanremo 2020 che si alterneranno sul palco puntata dopo puntata e sono:

Antonella Clerici (venerdì 7 febbraio)

(venerdì 7 febbraio) Sabrina Salerno (mercoledì 5 e sabato 8 febbraio)

(mercoledì 5 e sabato 8 febbraio) Emma D'Aquino (mercoledì 5 febbraio)

(mercoledì 5 febbraio) Diletta Leotta (martedì 4 e sabato 8 febbraio)

(martedì 4 e sabato 8 febbraio) Laura Chimenti (mercoledì 5 febbraio)

(mercoledì 5 febbraio) Georgina Rodriguez (giovedì 6 febbraio)

(giovedì 6 febbraio) Francesca Sofia Novello (venerdì 7 e sabato 8 febbraio)

(venerdì 7 e sabato 8 febbraio) Alketa Vejsiu (giovedì 6 febbraio)

(giovedì 6 febbraio) Rula Jebreal (martedì 4 febbraio)

(martedì 4 febbraio) Mara Venier (sabato 8 febbraio)

Festival di Sanremo: gli artisti e le canzoni in gara

Sono 24 i Big di Sanremo 2020 che gareggeranno per vincere il 70esimo Festival della canzone italiana.

Sono inoltre stati resi noti, come di consueto tramite il settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni, i testi delle canzoni, mentre i titoli erano già noti dall'Epifania. che ricordiamo sono: