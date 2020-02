Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda giovedì 27 febbraio. In queste ore sul sito ufficiale WittyTv sono state diffuse le anticipazioni su quello che succederà nel corso della prossima puntata, che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati su Barbara e Michele, con la dama che muoverà delle critiche nei confronti del suo nuovo cavaliere conosciuto in trasmissione.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 27 febbraio: Massimiliano invitato a non illudere Valentina

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che verrà trasmessa giovedì 27 febbraio in televisione, rivelano che si tornerà a parlare della coppia composta da Massimiliano e Valentina.

La ragazza verrà invitata ad alzarsi dalla sua seduta, perché presa in giro dal cavaliere e anche Armando chiederà a Massimiliano di pensarci bene, dato che Valentina è una bella donna e in questi giorni gli ha dimostrato tanto. La dama, in studio, non nasconderà i suoi occhi commossi.

Successivamente in studio si parlerà di Barbara e Michele: gli spoiler della puntata del trono over rivelano che la dama verrà criticata e attaccata da una delle signore del pubblico in studio. 'Tu fai tanto la fine, ma poi chissà, voglio vederti', attacca la signora mentre Barbara preferirà restare in silenzio, ma verrà difesa da Michele.

Successivamente la signora del pubblico sarà protagonista anche di un diverbio che si preannuncia scoppiettante con Tina Cipollari, che ovviamente non le manderà a dire.

Barbara si lamenta del cavaliere Michele

E poi ancora Barbara si lamenterà del fatto che Michele non le abbia mai detto parole dolci tipo un 'sei bella' oppure che provi un forte interesse nei suoi confronti. Accuse che tuttavia verranno rispedite al mittente da parte del cavaliere, il quale sostiene di aver detto a Barbara in diverse occasioni, quanto fosse una bella donna.

Alla fine tra i due ritornerà il sereno e le anticipazioni della puntata del trono over rivelano che si concederanno anche un ballo insieme a centro studio, al quale parteciperanno anche altri protagonisti del parterre del trono over, compresa la dama torinese Gemma Galgani, che ad oggi continua ad essere uno dei volti di punta e tra i più amati dal pubblico del dating show.

Ad oggi, però, la Galgani non è riuscita ancora a trovare la sua anima gemella a Uomini e donne: nonostante tutto, però, lei non perde la speranza e continua a credere che prima o poi riuscirà a trovare la persona adatta per lei, con la quale instaurare un rapporto fuori dagli studi televisivi.