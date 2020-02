Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda mercoledì 19 febbraio come sempre alle 14,45 circa per una nuova puntata. Le anticipazioni su quello che andrà in onda rivelano che ci sarà nuovamente spazio per le avventure dei protagonisti del trono over, che terranno banco con le loro tormentate avventure sentimentali.

Grande spazio soprattutto alle novità che riguardano Marcello, il quale verrà difeso da Simonetta dopo le critiche ricevute in studio.

Gli spoiler di Uomini e donne del 19 febbraio 2020: Simonetta difende Marcello dalle varie critiche ricevute

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne in onda il 19 febbraio su Canale 5 rivelano che Marcello si ritroverà al centro dello studio per un confronto con Simonetta, la dama che sta conoscendo meglio nel corso di queste settimane.

Contrariamente a tutte le aspettative, Simonetta vorrà spezzare una lancia a favore di Marcello dicendo che non è affatto come lo descrivono.

Insomma, la dama difenderà il cavaliere del trono over da tutte le varie critiche che ha ricevuto nel corso dell'ultimo periodo da parte delle sue pretendenti. Subito dopo prenderà la parola anche Antonella, la quale a sua volta sostiene di aver conosciuto 'un altro Marcello' e poi ancora ribatterà dicendo che ha come l'impressione che il cavaliere abbia adottato un 'disco' che ripete un po' con tutte.

Nonostante questo, però, Antonella comunicherà in studio di aver preso un pensiero per Marcello che intende donargli proprio in studio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della puntata di Uomini e donne over in onda il 19 febbraio in televisione rivelano che per Marcello arriveranno anche delle nuove dame che hanno chiesto alla redazione di poterlo conoscere meglio.

In studio a U&D arrivano due nuove dame per conoscere Marcello

In particolar modo, la new entry Melania ammetterà di essere in trasmissione perché Marcello le piace tantissimo. 'Un'attrazione fatale proprio', ribatterà Tina Cipollari in maniera quasi ironica. La puntata di mercoledì pomeriggio, poi, proseguirà con un ballo di tutte le coppie senior del programma.

Per chi non potesse seguire le varie puntate di Uomini e donne su Canale 5, potrà rivederle tutte in replica streaming online accedendo alla sezione del sito MediasetPlay oppure su WittyTv, dedicata interamente alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tutte le sere, inoltre, la trasmissione verrà ritrasmessa anche in replica in access prime time su La5 a partire dalle 19.45 circa.