Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che andrà in onda regolarmente nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio 2020. E i colpi di scena anche in questi nuovi attesissimi episodi non mancheranno. Patrizio e Vittorio, per esempio, dopo aver riflettuto a lungo prenderanno la decisione di andare a convivere assieme mentre Alberto sarà vittima di un'aggressione.

Un posto al sole, anticipazioni al 14 febbraio: Giulia capisce di essere stata presa in giro

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse in televisione fino al prossimo 14 febbraio 2020 rivelano che Giulia, dopo essere stata messa in guardia dai suoi figli e dall'amica Ornella circa la malafede di Marcello, comincerà ad essere sopraffatta dai dubbi e non saprà a chi credere. In seguito ad una telefonata che farà con il suo amico virtuale, la donna si renderà conto di aver sbagliato e di essersi fidata di un uomo che in realtà l'ha presa soltanto in giro.

Un durissimo colpo per Giulia la quale, amareggiata e delusa, cercherà conforto tra le braccia dei suoi familiari e dei suoi amici più cari che le saranno vicini in questo difficile momento della sua vita.

Intanto, a Vittorio comincerà a stare stretto il poco spazio che ha a disposizione e per questo motivo si allerà con Patrizio. Gli spoiler della soap opera in onda su Rai 3 rivelano che i due ragazzi si alleeranno tra di loro e decideranno di andare a convivere assieme: una comunicazione che tuttavia desterà non poche preoccupazioni tra i genitori i Patrizio e Vittorio.

E poi ancora occhi puntati su Alberto Palladini: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la posizione dell'uomo ai Cantieri sarà in bilico e l'uomo apparirà fortemente preoccupato, al punto da non sapere come comportarsi. Tuttavia, Alberto non si darà per vinto e anche questa volta proverà a fare il possibile per cercare di risolvere i suoi problemi.

Alberto viene aggredito, ritorna Nicotera

Le anticipazioni di Un posto al sole al 14 febbraio rivelano che Palladini si metterà sulle tracce di una persona a lui cara che potrebbe dargli un aiuto importante. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate della celebre soap opera dell'access prime time di Rai 3 rivelano che assisteremo anche al ritorno in scena di Nicotera.

L'uomo tornerà nuovamente a Napoli e lo farà perché ha una missione da portare a termine: dovrà contrastare l'ascesa di un nuovo clan della camorra che sta spopolando in città. Riflettori ancora puntati anche su Alberto Palladini che nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà aggredito.