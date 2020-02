Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per una nuova ed emozionante settimana. Le storie delle famiglie della Milano degli anni '60 hanno conquistato il cuore dei telespettatori che ogni pomeriggio aspettano l'appuntamento con la loro soap preferita. Nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio, anche al Paradiso si avvicinerà la ricorrenza di San Valentino e arriveranno delle notizie su Giuseppe Amato: si saprà infatti che l'uomo è vivo. Federico sarà coinvolto in un progetto di Vittorio, mentre Clelia incontrerà Ennio Palazzi e tra loro ci sarà subito una forte intesa.

L'aggiornamento che tutti aspettano però è un altro: Silvia dirà la verità a Luciano riguardo a suo figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 dal 10 al 14 febbraio: Federico lavorerà ad un progetto di Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 10 al 14 febbraio raccontano che al grande magazzino i coniugi Conti penseranno ad un progetto per San Valentino. Questa novità si rivelerà importante per Federico che ricomincerà a collaborare con il grande magazzino e Roberta ne sarà felice.

Il ragazzo sarà coinvolto anche nella giuria del Concorso indetto da Vittorio di cui farà parte anche Adelaide che sarà colpita dalla buona istruzione del ragazzo. Incontrando i coniugi Cattaneo, la Contessa si complimenterà con loro per la cultura del figlio e questo scatenerà i sensi di colpa in Silvia. La donna infatti continuerà a pensare al segreto sulla paternità di Federico e questo non le permetterà di vivere serenamente.

Luciano, notando il malessere di sua moglie, deciderà di farle una sorpresa con una cena di San Valentino, ma le cose non andranno secondo le sue speranze. Silvia, infatti, scriverà una lettera a suo marito, confidandogli il segreto che da sempre si porta dentro. Luciano apprenderà, quindi, che Federico non è suo figlio, ma è il frutto di un tradimento.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, settimana 10-14 febbraio: Agnese si allontanerà da Armando

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 dal 10 al 14 febbraio rivelano che Clelia incontrerà una vecchia conoscenza di Vittorio: Ennio Palazzi. Tra i due nascerà sin da subito un'evidente intesa, anche se Clelia deciderà di non sbilanciarsi troppo. A Luciano non sfuggirà il corteggiamento tra la capocommessa ed Ennio, ma fingerà di non dare peso alla cosa. Nel frattempo, Rocco deciderà di corteggiare Marina, ma tra i due ci sarà Irene che scombinerà i piani del giovane magazziniere. Deluso dalla sua Venere preferita, Rocco passerà una serata romantica proprio con Irene.

A casa Amato saranno momenti di apprensione: giungerà la notizia che Giuseppe sembrerà essere vivo e si trova in carcere. Per verificare l'attendibilità di questa informazione, Salvatore partirà per la Germania, mentre Agnese si allontanerà da Armando. La signora Amato, infatti, sarà convinta che il brutto periodo della sua famiglia dipenda da una punizione divina a causa della sua amicizia con il capomagazziniere. Mentre Salvatore sarà in viaggio, Gabriella fingerà di essere la fidanzata di Cosimo per far piacere a Delfina, la madre malata dell'imprenditore.