'L'amica geniale' torna su RaiUno dal 10 febbraio 2020, dopo il successo della prima stagione andata in onda lo scorso anno. Le due amiche Lila - Raffaella - e Lenù - Elena - hanno 16 anni, e per loro la vita sta preparando una serie di avvenimenti che le porterà fuori dal polveroso rione di Napoli. La seconda serie della fiction si chiama 'Storia del nuovo cognome', a causa del matrimonio tra Lila Cerullo e Stefano Carracci. Lila infatti non si sente a suo agio nel ruolo di moglie di Stefano e soprattutto sente che il fatto di cambiare cognome le toglie qualcosa di sé stessa.

Lenù invece si trova bene al liceo, le piace studiare ed ottiene sempre risultati brillanti. Saranno proprio la scuola e la passione per lo studio che la faranno emancipare dalla propria condizione sociale. Nella nuova serie si fanno strada anche la discussione politica e la lotta di classe, grazie alle frequentazioni della giovane con l'università di Pisa.

Una regia condotta a quattro mani in 'Storia del nuovo cognome'

Con la direzione di Saverio Costanzo come nella prima serie, in questa seconda stagione si inserisce anche Alice Rohrwacher, una regista che si occuperà di dirigere due episodi, il 4 ed il 5.

Questi due episodi sono ambientati nell'isola di Ischia, con un parterre diverso da quello di tutti i giorni, nei quali la regista ha potuto esprimere la storia con il proprio linguaggio senza interferire con le altre puntate. Entrambe le giovani attrici, che nella vita si chiamano Gaia e Margherita, sono state entusiaste di recitare anche nella nuova serie. Nelle interviste alle quali si sono concesse hanno raccontato che questo lavoro le sta aiutando davvero a crescere e diventare più sicure si sé.

La storia accelera e le ragazze diventano donne

Dopo il liceo Elena decide di continuare a studiare e va a frequentare l'Università a Pisa, dove conosce Franco Mari, un giovane di origine toscana e di buona famiglia, che le farà girare la testa e l'accompagnerà per un tratto di strada verso la trasformazione. Lenù infatti non è più la ragazza impacciata un passo dietro a Lila, ma è diventata una giovane donna disinibita ed elegante.

Lila alle prese con il suo matrimonio con Stefano, si sente chiusa in una trappola. Suo marito è geloso e non le lascia la libertà che lei desidera. Il loro rapporto non è rose e fiori, e Lila decide di andare a lavorare come commessa nel bellissimo negozio dei Solara, nel centro di Napoli.

Fra le due giovani donne l'amicizia è sempre molto forte, ma dovranno attraversare un momento di crisi difficile, durante il quale si allontaneranno.

I numeri de 'L'Amica geniale', una serie fortunata

La fiction, nella prima serie, ha registrato una media di 7 milioni di spettatori, più i 5 milioni su Raiplay.

Il pubblico dell'Amica geniale è stato costituito per il 33% da giovani tra i 15 ed i 24 anni, e per il 36% da laureati. Un successo che ha rappresentato una svolta positiva per le fiction della Rai, che scommette anche sulla nuova stagione. Anche questa volta, chi perde qualche puntata può recuperarla facilmente sulla piattaforma Raiplay. L'appuntamento per gli appassionati è il 10 febbraio su RaiUno alle 21:25.