Nella puntata che andrà in onda domani giovedì 13 febbraio 2020, Padre Telmo si ritroverà al centro di una bufera. Il Priore Espineira desidera mettere le mani sull'eredità dei marchesi di Valmez e cercherà di raggiungere il suo scopo con ogni mezzo. Tra i suoi piani c’è anche la volontà di screditare il giovane sacerdote agli occhi di Frate Guillermo. Espineira partirà all'attacco e accuserà Padre Telmo di aver macchinato nell'ombra per appropriarsi dell’eredità dei Valmez, operando per conto dell’Ordine di Cristo Giacente.

Il Priore è deciso a dimostrare al Frate che il giovane sacerdote non è poi così buono ed innocente come vuole far credere. Vedremo un Frate Guillermo affranto ed incredulo per quanto scoperto. Tutto questo accadrà nella puntata in onda domani su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Espineira si scaglia contro Padre Telmo

Nelle puntate della soap Una Vita andate in onda nei giorni scorsi abbiamo visto Padre Telmo confessare al suo maestro Frate Guillermo, l’amore profondo che nutre nei confronti della bella Lucia.

Il Frate si è dimostrato molto comprensivo di fronte al suo allievo, ma non nasconde anche una forte preoccupazione e consiglia il giovane Padre di dimenticare la bella Alday. Inoltre il Frate sente dentro di sè che qualcosa non va e teme che Telmo gli stia nascondendo altro. Ed infatti il giovane sacerdote in cerca di conforto e sostegno rivela le terribili trame del Priore e la preoccupazione che questo possa fare veramente del male a Lucia.

Frate Guillermo è esterrefatto e si precipita a parlare con Espineira. Il confronto fra i due sarà serrato e il Priore si difenderà accusando lo stesso Padre Telmo di volere mettere le mani sull'eredità dei marchesi di Valmez e che lo faccia nel nome dell'ordine del Cristo Giacente.

Frate Guillermo sconvolto dalle rivelazioni di Espineira

Frate Guillermo dopo il confronto con il Priore resterà sconvolto dalle sue dichiarazioni e racconti.

Non può pensare che il suo giovane allievo abbia tramato contro la bella Lucia per impossessarsi della sua eredità. Si chiede se l’amore confessato e provato dal sacerdote per l’Alday non sia in realtà solo una scusa per mettere le mani sui suoi soldi. Eppure Espineira ha raccontato i fatti in modo talmente cristallino da non lasciare adito a dubbi. Ora il Frate pretende delle spiegazioni da Telmo e non tarderanno ad arrivare: la puntata di domani si concluderà con un Frate Guillermo addolorato e profondamente incredulo sulla vera natura di Telmo. Vedremo nei prossimi giorni se le spiegazioni fornite dal suo giovane pupillo basteranno a farlo riaccreditare ai suoi occhi.