Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una vita, la tv soap incentrata sulle vicende ambientate in un vecchio quartiere di Acacias 38. Gli spoiler spagnoli, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Lucia Alvarado e Telmo Martinez si lasceranno finalmente andare alla passione. In particolare, la coppia annuncerà l'intenzione di sposarsi dopo aver fatto l'amore.

Una Vita: Samuel insulta Felipe e Lucia

Le anticipazioni di Una Vita, focalizzate sulle puntate che i telespettatori assisteranno prossimamente su Canale 5 si soffermano su Telmo (Dani Tatay) e Lucia, gli attuali protagonisti di questa stagione della soap opera.

A tal proposito, la coppia sarà travolta dalla passione, tanto da prendere un'importante decisione per il futuro.

Tutto inizierà precisamente, quando la Alvarado pianterà sull'altare Samuel. Nel frattempo, Martinez deciderà di abbandonare gli abiti sacerdotali per dare una chance al rapporto con la cugina di Celia. Nonostante questo, l'ex prete aspetterà un po’ di tempo pur di confessare il suo amore a quest'ultima. Ma ecco, che i sentimenti avranno il sopravvento, tanto che la figlia dei Marchesi di Valmez e l'ex prelato organizzeranno una merenda per ufficializzare la loro unione.

Purtroppo, la festa sarà rovinata dall'intervento dall'Alday, il quale accuserà Lucia di essere una donna di facili costumi e non contento offenderà pesantemente Felipe (Marc Parejo).

L'Alvarado e Telmo aprono una fondazione benefica

Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel non riuscirà nel suo intento di dividere l'Alvarado e Martinez, se ad Acacias 38 non giungesse Fra Bartolomè. Il vecchio frate, a questo punto, consiglierà all'ex prelato di aprire una fondazione benefica, dove versare l'eredità della cugina di Celia, in modo che il Priore Espineira non ci possa mettere le mani.

Per tale ragione, Telmo informerà Lucia (Alba Gutierrez) del piano, tanto che entrambi acconsentiranno all'idea proposta dal nuovo arrivato. In seguito, la giovane annuncerà l'apertura di una fondazione benefica in occasione del suo 23° compleanno, ossia al traguardo imposto dai suoi defunti genitori naturali, i Marchesi di Valmez.

Martinez e la cugina di Celia fanno l'amore e annunciano le nozze

Una volta finita la festa, la cugina di Celia e l'ex prelato si avvicineranno sempre più, tanto da non riuscire più a reprimere l'attrazione che provano l'uno per l'altra.

Di conseguenza, Lucia e Telmo trascorreranno una notte di passione. Peccato, che la Alvarado cominci a provare dei sensi di colpa per aver tradito la sua educazione cattolica prima del matrimonio. In questo frangente, Martinez accetterà di diventare il marito della giovane, tanto da organizzare le loro nozze il prima possibile ad Acacias 38. Il Priore Espineira e Samuel (Juan Gareda), nel frattempo, scopriranno che la coppia ha messo a riparo il loro patrimonio nella fondazione benefica. Per questo motivo, i due uomini decideranno di incontrarsi per vedere se esiste un piano per entrare in possesso ugualmente dei soldi.

Ci riusciranno? In attesa di scoprire cosa succederà, si precisa che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.