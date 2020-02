La puntata della soap Una Vita che andrà in onda domani mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 14.10 su Canale Cinque ci mostrerà una Casilda assalita dai dubbi: deve rivelare alla domestica Marcelina cosa ha scoperto sul cugino Jacinto oppure deve mantenere il segreto nel tentativo di proteggere l’amica? Ma tenendole segreta la relazione, la proteggerà davvero o rischierà soltanto di provocarle un dolore ancora più grande quando la verità verrà a galla? Nel frattempo Telmo continua ad avere sensi di colpa per Lucia.

Si sente impotente perché non può aiutare la giovane in pericolo.

Casilda complice del segreto del cugino Jacinto

Dopo un lungo periodo di lontananza da Acacias, la domestica Marcelina è ritornata in paese ed è più che determinata a riconquistare l’affetto di Jacinto. L’uomo, però, sembrerebbe esser andato avanti ed aver cambiato completamente la sua vita. Il burbero Jacinto ha infatti deciso di lasciare il lussuoso quartiere e far ritorno al suo paese natio. Vive di pastorizia occupandosi delle sue pecore e sembra aver intrapreso una nuova relazione sentimentale con una donna sua compaesana.

Quando la giovane cugina Casilda scopre la nuova situazione di Jacinto, si trova costretta a mantenere il segreto per evitare a Marcelina una cocente delusione. Ma riuscirà davvero a proteggere l’amica?

Telmo si sente in colpa perché non sa come aiutare Lucia

Intanto la storia tra Telmo e Lucia resta travagliata e ricca di colpi di scena. La Alvarado continua ad esser presa di mira da Espineira, il priore che sino ad ora ha tramato nell’ombra contro la giovane ragazza, senza però essere riuscito nel suo intento.

L’uomo sembra ora deciso a utilizzare ogni mezzo contro di lei, anche il più estremo: l’assassinio. Se infatti la giovane donna morisse prima di diventare la signora Alday, tutti i suoi beni andrebbero immediatamente in eredità alla Curia. Un piano ben congegnato quello del priore. Un primo tentativo è stato compiuto da uno scagnozzo del priore che ha reso scivolose le scale percorse da Lucia. La Alvarado ha infatti rischiato la vita in una brutta caduta, ma pronto è stato l’intervento di Padre Telmo.

Il giovane però si sente impotente perché non sa come proteggere la ragazza. D'altro canto, invece, Samuel si affretta a sfruttare la situazione andando in soccorso della giovane Alvarado; le chiede di sposarlo e stavolta sembra riuscire nel suo intento. Intanto Fra Guillermo è preoccupato per il malessere del suo giovane allievo che sembra non aver dimenticato la bella Lucia: il frate teme infatti che Telmo possa nuovamente cadere in tentazione e vuole dargli un consiglio.