Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda domani, martedì 25 febbraio. Alle ore 14,45 andrà in onda una nuova puntata che sarà dedicata alle vicende riguardanti i protagonisti del trono over, che continuano ad interessare una vastissima fetta di spettatori medi. Anche questa volta non mancheranno i nuovi siparietti e i nuovi battibecchi tra Tina Cipollari e la sua nemica giurata Gemma Galgani.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 25 febbraio: nuovi scontri tra Tina e Gemma

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne trono over che andrà in onda martedì 25 febbraio su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare delle precedenti relazioni di Gemma Galgani e le parole di Tina non piaceranno tantissimo alla dama torinese.

Dal video-spoiler pubblicato in queste ore sulla pagina Instagram di WittyTv si vede che la Galgani esclamerà: 'Ma come ti permetti di dire una cosa del genere?'. Parole che non passeranno inosservate e che lasciano pensare che anche questa volta la Cipollari l'abbia combinata grossa.

Successivamente, poi, si passerà ai racconti delle vecchie fiamme di Gemma, che questa settimana sono stati invitati in studio proprio da Tina. L'opinionista di Uomini e donne incontrerà i 'vecchi pretendenti' della Galgani nel dietro le quinte della trasmissione e chiederà loro di dire solo ed esclusivamente la verità su quanto è successo tra di loro.

Insomma un pomeriggio tutt'altro che tranquillo per la bella Gemma, che ad oggi ancora non è riuscita a trovare la sua anima gemella.

Samuel e Alessia, acceso confronto nello studio di U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla nuova puntata di U&D trono over che sarà trasmessa il 25 febbraio su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Samuel e Alessia.

Tra i due ci sarà un acceso dibattito in studio, durante il quale il cavaliere chiederà alla dama di dire la verità. La De Filippi, poi, chiederà a Samuel se abbia intenzione di continuare oppure no la frequentazione con Alessia.

Il video con gli spoiler della puntata di martedì, pubblicato su WittyTv, termina con il sorriso sornione di Samuel, che potrebbe far ben pensare in merito ad un possibile 'ritorno di fiamma' con la dama.

Al momento, però, non ci sono ancora risvolti ufficiali sul futuro della coppia. La verità, infatti, la scopriremo nel corso della puntata del trono over domani pomeriggio e in quelle che verranno trasmesse nel corso di tutta la settimana su Canale 5 e in replica di sera anche sul canale free La 5.