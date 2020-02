È appena terminata una puntata molto movimentata di Uomini e donne, ma sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà domani in studio. Witty Tv, infatti, ha pubblicato da poco un video nel quale è riassunto parte di quello che il pubblico vedrà il 13 febbraio: le dame del Trono Over sfileranno sul tema "Stasera mi dirai di sì". Ida Platano, inoltre, tornerà in studio e si metterà a piangere quando Maria De Filippi le chiederà come va la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Ida riappare a Uomini e Donne per la sfilata del giorno

Ad una settimana di distanza dall'ospitata di coppia con Riccardo, Ida si prepara a tornare a Uomini e Donne da sola: le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, giovedì 13 febbraio, informano il pubblico che la bresciana sarà tra le protagoniste della sfilata alla quale parteciperanno quasi tutte le dame del parterre.

Su Witty Tv, infatti, è già possibile vedere un piccolo riassunto video del prossimo appuntamento con il Trono Over: il tema del nuovo defilé, sarà "Stasera mi dirai di sì".

La Platano si presenterà in passerella con un lungo abito argentato e chiederà a Gianni Sperti di accompagnarla nella camminata sul tappeto rosso.

Quando Maria De Filippi le chiederà come vanno le cose tra lei e Guarnieri, la parrucchiera non riuscirà a trattenere le lacrime e si limiterà a rispondere: "Una domanda di riserva?".

Poco dopo, la regia inquadrerà Ida piangente ma, come è già noto, lei non dirà nulla sulla sua storia d'amore, lasciando intendere che è di nuovo in crisi nera col fidanzato (assente alla registrazione in questione).

Sfilata a tema 'Stasera mi dirai di sì' a Uomini e Donne Over

Le dame del Trono Over di Uomini e Donne, dunque, domani saranno sottoposte al giudizio dei cavalieri del parterre, che saranno chiamati a dare un voto da zero a dieci ai look che vedranno sfilare in passerella: il tema del giorno, è "Stasera mi dirai di sì".

Gianni Sperti e Tina Cipollari commenteranno anche ironicamente gli abiti scelti dalle protagoniste del dating-show, arrivando anche a paragonarle a bellissime attrici alle quale sembrano essersi ispirate in questa circostanza.

Attesa per la prossima registrazione di Uomini e Donne Over

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 13 febbraio, è l'ultima del Trono Over ad essere stata registrata in ordine di tempo. La settimana nella quale in Tv c'è stato il Festival di Sanremo, infatti, Maria De Filippi non ha condotto nessun programma (si parla di una piccola pausa che la presentatrice ha voluto prendersi prima dell'inizio del serale di Amici 19), per questo non sono circolate nuove anticipazioni sul dating-show di Canale 5.

Grazie al blog "Vicolo delle News", però, in queste ore si è saputo che venerdì 14 febbraio avrà luogo una nuova registrazione del Trono Classico, mentre domenica 16 una degli Over.

Nella tarda serata di questi giorni appena indicati, dunque, saranno disponibili in rete gli spoiler di quello che accadrà in studio tra i tronisti e i loro corteggiatori, ma anche tra i membri del parterre.

La maggior parte dei telespettatori, però, non vede l'ora di sapere se Ida e Riccardo parteciperanno alla prossima puntata di U&D, e soprattutto se finalmente racconteranno la verità sul momento di crisi che stanno vivendo.