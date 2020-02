In queste ultime ore l'Italia appare esasperata dall'emergenza scatenata dall'arrivo del Coronavirus che ha già provocato sette vittime nel nostro paese. Nonostante le forze pubbliche assicurino come tutto sia sotto controllo, c'è tanta apprensione sia tra la gente comune sia tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi c'è anche l'influencer Giulia De Lellis, che ha pubblicato alcune Instagram stories in merito alla propagazione del virus originario della città cinese di Wuhan.

Coronavirus, Giulia De Lellis condivide i suoi metodi di prevenzione

In una serie di filmati pubblicati su Instagram, Giulia De Lellis ha comunicato tutta la sua agitazione per il coronavirus, rammentando ancora una volta il fatto di essere fortemente ipocondriaca. Già un mese fa, l'ex tronista si era mostrata con la mascherina sul volto, scatenando numerose polemiche per l'esorbitante allarmismo messo in scena. Oggi, invece, l'influencer è tornata sui post del mese scorso, questa volta sminuendo la funzione delle mascherine e dichiarando di aver preso alla leggera la situazione.

"Io sono ipocondriaca, e in questo momento sto malissimo. Prestiamoci attenzione, perché io stessa l'avevo sottovalutata. Ora sono agitata. Dobbiamo lavorare di squadra", ha spiegato la De Lellis. L'influencer romana ha poi riportato sui social quelli che sono i metodi di prevenzione da utilizzare in queste occasioni, a partire dal non recarsi in ospedale chiamando di contro il numero verde del Ministero della Salute in caso si verifichino sintomi sospetti o altro.

Insomma, dato il grande numero dei suoi seguaci su Instagram, i messaggi dell'ex tronista non avranno difficoltà a propagarsi rapidamente.

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez insieme alla Milano Fashion Week

In questi ultimi giorni, Milano è all'attenzione dei media non solo per il contagio da coronavirus, ma anche per la Milano Fashion Week, rassegna internazionale frequentata da numerosi personaggi noti al mondo dello spettacolo e della moda.

Tra questi, sono presenti anche Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, protagoniste di una recente notizia che le vedrebbe costrette a mettere da parte la loro reciproca antipatia per condividere insieme lo stesso evento. Sarà stato davvero così? Stando ai diversi scatti pubblicati su Instagram, pare che le due abbiano fatto finta di non conoscersi. Che abbiano deciso di evitarsi per non scatenare eventuali scontri diretti in pubblico? Chissà, per ora non è dato saperlo ma a quanto pare nonostante siano passati diversi anni, sembra che la grande rivalità tra le due influencer non si sia ancora placata.