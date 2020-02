Continuano a suscitare delle forti emozioni le avventure dello sceneggiato Una vita, ambientato ad Acacias 38. Negli episodi che il pubblico avrà la possibilità di seguire sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima Filo, il vero assassino di Frate Guillermo, finirà dritto in prigione. Il malvivente verrà arrestato dopo essersi scontrato fisicamente con Telmo Martinez. Ebbene sì, quest’ultimo la farà pagare a colui che ha fatto passare a miglior vita il suo mentore, dopo averlo affrontato per proteggere la sua amata Lucia Alvarado.

Una Vita, trame all’8 marzo: Telmo crede che Ursula sia innocente, Ramon ammalato

Gli spoiler della soap Una Vita relative alle puntate in programma in Italia dal 2 all’8 marzo annunciano che le autorità saranno impegnate a far luce sul decesso di Frate Guillermo. La colpa dell’omicidio ricadrà subito su Ursula per essere stata sorpresa in canonica proprio quando il mentore è stato ritrovato senza vita. Il commissario Mendez sarà convinto che la responsabile del delitto sia la Dicenta, facendola finire dietro le sbarre del carcere nonostante la darklady dichiarerà di essere innocente.

Mentre gli abitanti di Acacias 38 saranno felici per l’arresto dell’ex governante Celia, a causa di un malore, perderà il figlio che aspettava. Telmo, dopo aver fatto visita ad Ursula, crederà alla versione dell’anziana donna. In seguito Ramon si ammalerà e le sue pessime condizioni di salute desteranno parecchia preoccupazione all’intero quartiere.

Il sospetto di Mendez, Agustina si confida con il Martinez e Lucia

Nel contempo Mendez sospetterà che la Dicenta abbia ucciso Frate Guillermo avvelenandolo, invece Agustina dirà a Fabiana che l’ex istruttrice non è la vera assassina del defunto mentore. Scendendo del dettaglio, la domestica farà sapere alla sua collega che il giorno in cui si è verificata la tragedia aveva visto un misterioso individuo aggirarsi nei pressi della parrocchia.

Purtroppo Agustina non potrà rilasciare alcuna testimonianza a favore della madre di Blanca, poiché dopo essersi confidata con la Aguado verrà minacciata da un losco criminale. Nel contempo Inigo farà il possibile per guadagnare del denaro, facendo delle scommesse sportive. Il proprietario de La Deliciosa, per riuscire nel suo intento, diventerà il promotore del pugile Tito, proprio quando il giovane dovrà sfidare Salvador. Fabiana inviterà Agustina a dire la verità alla polizia, precisandole che Ursula non merita di stare in prigione ingiustamente. A questo punto la domestica, ancora terrorizzata, svelerà l’identità dell’assassino di Frate Guillermo a Telmo e Lucia.

Filo assicurato alla giustizia, la Dicenta riceve la visita di Samuel

Celia andrà su tutte le furie quando i Palacios assumeranno la tata Fulgencia per la piccola Milagros. Successivamente Agustina, stanca di mentire, confesserà al commissario Mendez che il mentore del Martinez è stato ucciso da Filo. Quest’ultimo, dopo essere stato assicurato alla giustizia, riuscirà ad evadere con la complicità del fratello di Diego che corromperà delle guardie, ma farà i conti con la Alvarado e Telmo. Quest’ultimo e la ricca ereditiera metteranno piede in un locale frequentato dal latitante per incastrarlo. La situazione prenderà una brutta piega quando il malvivente farà delle avance a Lucia.

Per fortuna Telmo, dopo aver aggredito Filo per dargli la giusta punizione, riuscirà a farlo arrestare, mentre Ursula riceverà l’ennesima visita in carcere, ma questa volta si tratterà di Samuel.