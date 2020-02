Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che andrà in onda anche nella settimana che va dal 2 al 6 marzo. I colpi di scena non mancheranno e, in particolar modo, Alberto continuerà a manipolare Clara mentre il rapporto tra Serena e Leonardo crescerà sempre più.

Le trame di Un posto al sole fino al 6 marzo: Leonardo sempre più presente con Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino a venerdì 6 marzo rivelano che Alberto riuscirà ancora una volta a manipolare la mente di Clara e, in questo modo, lei verrà meno al suo proposito.

Ma c'è qualcuno che non si fida ancora ciecamente di Alberto e finirà per farle un minaccioso avvertimento. Intanto il rapporto tra Serena e Leonardo crescerà sempre di più, mentre Filippo farà una conoscenza che lo lascerà piacevolmente sorpreso.

Nel frattempo Nunzia avrà un confronto con Clara e proverà a metterla in guardia dal pericolo che prova fidandosi di Alberto. Per Nunzia, infatti, si tratta di un uomo che non cambierà mai e che potrebbe soltanto illudere la sua amica. Occhi puntati anche su Guido, che in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3 sarà alle prese con le richieste del tutto particolari di due turisti, mostrandosi in difficoltà al punto che dovrà chiedere l'intervento di Michele e Tiziano.

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che la presenza ormai costante di Leonardo nella vita di Serena finirà per creare dei nuovi e continui malumori con Filippo. Ormai il rapporto tra i due sembra essere in piena crisi e potrebbe sancire per davvero la fine della loro relazione. Intanto Niko sarebbe interessato ad acquistare l'automobile di Alberto, ma sa bene che questa sua decisione potrebbe non piacere ai suoi genitori.

Filippo scrive una mail a Serena

In questi nuovi appuntamenti con la soap in onda fino al 6 marzo in televisione, inoltre, arriveranno dei nuovi clamorosi indizi sulla morte di Sebastiano Rosari e proprio questi porteranno Giovanna ad interessarsi nuovamente del caso e a fare degli approfondimenti per poter arrivare finalmente alla verità del caso.

Il colpo di scena della prossima settimana di Un posto al sole arriverà nel momento in cui Filippo manderà una mail a Serena, dove per la prima volta affronterà apertamente la crisi che stanno vivendo.

Solo nel momento in cui Serena leggerà questa mail si renderà conto per davvero della crisi che sta vivendo con il suo uomo e del fatto che le loro strade si stanno allontanando sempre di più. Intanto l'arrivo di mastro Peppe finirà per creare non pochi problemi ai vari condomini del palazzo.