Alessandro Zarino e Veronica Burchielli stanno vivendo un momento di crisi. L’ex tronista di Uomini e donne, attraverso un sfogo pubblicato su Instagram, ha ammesso che alla base delle liti ci sarebbe la distanza con la sua fidanzata. Nonostante tutto Zarino ha rivelato di mettercela tutta per portare avanti la sua favola d’amore.

I due giovani sono usciti dal dating-show di Canale 5 lo scorso dicembre. Alessandro aveva effettuato una scelta a sorpresa, ma la corteggiatrice gli rifilò un due di picche.

Poco dopo Maria De Filippi aveva dato la possibilità a Veronica Burchielli di salire sull’ambita poltrona. Quest’ultima, però, nel mezzo del suo percorso aveva deciso di abbandonare Uomini e Donne perché ancora presa da Alessandro.

Lo sfogo di Alessandro

Dopo i rumors in merito ad un’ipotetica crisi tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, il diretto interessato ha deciso di dare adito ad un sfogo su Instagram.

Per la precisione l’ex tronista campano ha aperto la funzione relativa alle domande dei fan.

Un utente ha chiesto ad Alessandro come stesse proseguendo la sua storia d’amore. Senza girare troppo intorno alla situazione, Zarino ha detto: “Purtroppo non benissimo, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui va tutto bene e altri in cui va tutto male”.

In un secondo momento il campano ha confessato che i problemi di coppia sono dovuti alla lontananza con Veronica. Inoltre Zarino ha precisato che ha chiesto alla sua dolce metà di andare a convivere, ma spesso non è facile trovare un punto d’incontro: “Le diverse ambizioni nella vita molte volte non sono a favore”.

Veronica ringrazia i fan per il sostegno ricevuto

Dopo lo sfogo di Alessandro Zarino non ha tardato ad arrivare la reazione di Veronica Burchielli. La giovane, come il suo fidanzato, avrebbe confermato il momento difficile al fianco dell’ex tronista campano. Ma non solo. Nella mattinata di lunedì 24 febbraio Veronica ha pubblicato sul proprio account social un messaggio indirizzato ai suoi fan.

La Burchielli prima ha augurato un buon giorno e un buon inizio settimana a tutti coloro che la seguono con affetto.

Poi ha ringraziato i numerosi fan per la vicinanza dimostrata: “Vi mando un grosso abbraccio virtuale, come state facendo voi con me”.

I genitori di Veronica sarebbero contrari alla convivenza della coppia

Alessandro Zarino ha chiesto alla sua fidanzata di andare a convivere attraverso una missiva pubblicata sul settimanale 'Di Più'. Il giovane, vista la lontananza con la sua fidanzata, ha chiesto a Veronica di raggiungerlo a Milano. La Burchielli, senza pensarci su due volte, ha risposto in modo positivo alla proposta del suo compagno. Sebbene la giovane sia sembrata entusiasta, l’ex tronista di La Spezia ha spiegato che i suoi genitori sarebbero contrari alla convivenza avendo paura che la vita della coppia potrebbe essere stravolta dalle tante responsabilità.