Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful, che andranno in onda dal 10 al 14 febbraio, rivelano che la diagnosi sulla malattia di Sally sarà brutalmente negativa e Wyatt verrà a conoscenza della situazione da Katie. Brooke e Ridge continueranno ad avere problemi nella loro relazione. Zoe, invece, sarà al centro dell'attenzione di Thomas e in merito a ciò verrà messa in guardia da Liam.

Beautiful, anticipazioni Usa: Sally viene a conoscenza di avere una brutta malattia

Sally verrà a conoscenza dei risultati degli esami clinici a cui si è sottoposta e purtroppo le notizie non saranno delle migliori anche se, in base alle anticipazioni, non si può ancora scoprire nel dettaglio da quale malattia sia afflitta.

Katie sarà l'unica a sapere le reali condizioni della Spectra e, nonostante le abbia promesso di non rivelare nulla a nessuno, deciderà di dire tutto a Wyatt. Ovviamente l'uomo rimarrà scioccato da tale notizia e si sentirà anche in colpa, soprattutto per aver annullato il fidanzamento con Sally. Flo, intanto, farà di tutto per stare vicino al fidanzato.

Tra Brooke e Ridge, invece, le cose continueranno a non procedere per il verso giusto. I due, ufficialmente, non hanno ancora presentato i documenti che sanciscono il loro divorzio, ma le diatribe all'interno della relazione sono sempre senza fine.

Brooke gli dichiarerà che non ha ancora perdonato Thomas e in più c'è anche la "guerra infinita" contro Quinn. La Logan è sempre convinta che la moglie di Eric e Shauna siano la vera causa del tracollo del loro matrimonio. Per Ridge, invece, la colpa è tutta di Brooke e del suo odio contro Thomas.

Quinn, invece, prometterà due cose alla sua amica Shauna: farà di tutto per farla nuovamente vivere a casa sua e per far separare definitivamente Ridge da Brooke.

In questo modo il Forrester avrà la totale libertà di proseguire la sua relazione con la Fulton.

Hope scossa da regalo di Thomas per Zoe

Nelle puntate americane di Beautiful, che andranno in onda dal 10 al 14 febbraio, andrà in scena il compleanno di Zoe. La ragazza verrà festeggiata con una sontuosa festa e in più riceverà un bellissimo regalo da Thomas, che stando alle anticipazioni lascerà Hope veramente di stucco.

La Buckingham sarà anche tra gli invitati di una cena che verrà organizzata da Thomas. Quest'ultimo deciderà d'invitare anche Hope, ma il vero protagonista sarà il loro figlio Douglas: infatti il padre lo preparerà per fare un discorso proprio durante la serata.

Zoe avrà a che fare anche con Liam: infatti quest'ultimo le illustrerà i suoi dubbi in merito alle "buone" intenzioni di Thomas, in maniera tale da metterla in guardia. Le rimembrerà anche il motivo per cui sia stata riaccolta alla Forrester Creations, ovvero scoprire le reali intenzioni di Thomas nei confronti di Hope. Per questo le suggerirà di procedere con cautela in merito alla relazione con il giovane Forrester.